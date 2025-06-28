تتصدر ركاب الكبار.. لهذه الأسباب تشارك السعودية في قمة العشرين

"فدعق" لـ"سبق": سياسات المملكة خلال السنوات الماضية مؤشر يقودها

يتساءل البعض لماذا انضمت المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين؟ وإجابة هذا التساؤل تتلخص في أسباب عدة؛ منها قوة المملكة الاقتصادية ودورها العالمي الإيجابي والمؤثر في استقرار أسواق الطاقة العالمية وأسوق البترول العالمية؛ حيث تقدم سياسة السعودية البترولية على أسس متوازنة، تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.

ولأن مجموعة العشرين تعمل على مناقشة الجانب الاقتصادي والمالي وعلاقته بالنمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، وإصلاح البنية المالية الدولية، وإيجاد فرص العمل والتوظيف، ومكافحة الفساد؛ فإن السعودية تلعب دورًا مهمًّا ومؤثرًا في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، كما تؤدي دورًا هامًّا في صياغة نظام اقتصادي عالمي يُسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن المستدام؛ في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وتأتي أهمية المملكة العربية السعودية بين دول العشرين كأكبر دولة مصدّرة للنفط؛ حيث يُعتبر النفط أكبر سلعة في التبادل التجاري صادرات وواردات، وما يعزز أهمية وجود السعودية بين هذه الدول العشرين في أن السعودية المنتج الأكبر لهذه السلعة في العالم؛ حيث تستحوذ السعودية على 18% من التبادل التجاري العالمي في النفط الخام.

وقال الخبير الاقتصادي تركي فدعق لـ"سبق": إن المملكة العربية السعودية ضمن أقوى 20 اقتصادًا في العالم؛ وهذا ناتج عن سياسات المملكة خلال السنوات الماضيه؛ مشيرًا إلى أن سياسات تطبيق رؤية المملكة 2030 يحكمها المخرجات النهائية من الناتج المحلي النهائي بعد عدة سنوات.

وعن تفوق السعودية على كبرى الدول اقتصاديًّا ودخولها لدول العشرين؛ قال "فدعق": "حجم الناتج المحلي في السعودية أعلى من كثير من الدول".