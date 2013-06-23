النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. الهلال الأحمر يطلق مبادرة الدعم النفسي للعاملين بالميدان

تستمر لمدة ثلاثة أيام من خلال تقديم حزمة من الدورات والمحاضرات

دشّن مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي مبادرة الدعم النفسي والتي تنفذها إدارة التدريب بالمنطقة بالشراكة والتعاون مع الإدارة التنفيذية للشؤون الطبية، والتي تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للعاملين بالميدان من خلال استقطاب الكفاءات من القيادات والعاملين بالميدان وتدريبهم لتقديم الدعم النفسي وتعزيزه من خلالهم على زملائهم بالميدان.

وتستمر هذه المبادرة لمدة ثلاثة أيام من خلال تقديم حزمة من الدورات والمحاضرات، والتي تهدف إلى رفع ثقافة الدعم النفسي لدى القيادات والعاملين في الميدان إضافة لرفع مستوى مهارات التعامل مع الضغوط وأساليب تعزيز الصحة النفسية وزيادة الوعي حول كيفية التعامل مع زملاء العمل الذين يعانون من أي اضطرابات نفسية وتقديم المساعدة والعون لهم.

وتتركز هذه المبادرة حول ثلاثة محاور؛ وهي: الضغوط النفسية الأسباب والأعراض وتأثيرها على أداء الموظف وطرق التعامل معها ومظاهر الصحة النفسية السليمة، إضافةً لمفهوم الإسعافات الأولية النفسية.

وتأتي هذه المبادرة من ضمن حزم من المبادرات التي تطلقها الهيئة في سبيل تطوير وتثقيف العاملين في المجال الطبي والإداري.

هيئة الهلال الأحمر السعودي منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. الهلال الأحمر يطلق مبادرة الدعم النفسي للعاملين بالميدان
سبق

دشّن مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي مبادرة الدعم النفسي والتي تنفذها إدارة التدريب بالمنطقة بالشراكة والتعاون مع الإدارة التنفيذية للشؤون الطبية، والتي تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للعاملين بالميدان من خلال استقطاب الكفاءات من القيادات والعاملين بالميدان وتدريبهم لتقديم الدعم النفسي وتعزيزه من خلالهم على زملائهم بالميدان.

وتستمر هذه المبادرة لمدة ثلاثة أيام من خلال تقديم حزمة من الدورات والمحاضرات، والتي تهدف إلى رفع ثقافة الدعم النفسي لدى القيادات والعاملين في الميدان إضافة لرفع مستوى مهارات التعامل مع الضغوط وأساليب تعزيز الصحة النفسية وزيادة الوعي حول كيفية التعامل مع زملاء العمل الذين يعانون من أي اضطرابات نفسية وتقديم المساعدة والعون لهم.

وتتركز هذه المبادرة حول ثلاثة محاور؛ وهي: الضغوط النفسية الأسباب والأعراض وتأثيرها على أداء الموظف وطرق التعامل معها ومظاهر الصحة النفسية السليمة، إضافةً لمفهوم الإسعافات الأولية النفسية.

وتأتي هذه المبادرة من ضمن حزم من المبادرات التي تطلقها الهيئة في سبيل تطوير وتثقيف العاملين في المجال الطبي والإداري.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
03:29 PM

الرياض.. الهلال الأحمر يطلق مبادرة الدعم النفسي للعاملين بالميدان

تستمر لمدة ثلاثة أيام من خلال تقديم حزمة من الدورات والمحاضرات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
346

دشّن مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي مبادرة الدعم النفسي والتي تنفذها إدارة التدريب بالمنطقة بالشراكة والتعاون مع الإدارة التنفيذية للشؤون الطبية، والتي تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للعاملين بالميدان من خلال استقطاب الكفاءات من القيادات والعاملين بالميدان وتدريبهم لتقديم الدعم النفسي وتعزيزه من خلالهم على زملائهم بالميدان.

وتستمر هذه المبادرة لمدة ثلاثة أيام من خلال تقديم حزمة من الدورات والمحاضرات، والتي تهدف إلى رفع ثقافة الدعم النفسي لدى القيادات والعاملين في الميدان إضافة لرفع مستوى مهارات التعامل مع الضغوط وأساليب تعزيز الصحة النفسية وزيادة الوعي حول كيفية التعامل مع زملاء العمل الذين يعانون من أي اضطرابات نفسية وتقديم المساعدة والعون لهم.

وتتركز هذه المبادرة حول ثلاثة محاور؛ وهي: الضغوط النفسية الأسباب والأعراض وتأثيرها على أداء الموظف وطرق التعامل معها ومظاهر الصحة النفسية السليمة، إضافةً لمفهوم الإسعافات الأولية النفسية.

وتأتي هذه المبادرة من ضمن حزم من المبادرات التي تطلقها الهيئة في سبيل تطوير وتثقيف العاملين في المجال الطبي والإداري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,191
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,373
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,951

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة