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الآسيوي يقرر : نقل مباراة الصين وفيتنام في تصفيات المونديال إلى الشارقة

ضمن مجموعة الأخضر في الطريق إلى مونديال 2022

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباراة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر، التي تجمع بين الصين وفيتنام ضمن المجموعة الثانية يوم 7 أكتوبر، ستقام في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكما كان الحال في مباريات شهر سبتمبر، فقد جاء قرار إقامة المباراة على أرض محايدة نتيجة للتحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19 على الاتحاد الصيني لكرة القدم في إقامة مباريات على أرضه.

في المقابل تقام مباراة سوريا مع لبنان يوم 12 أكتوبر على أرض محايدة، وذلك على ملعب الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الآسيوي يقرر : نقل مباراة الصين وفيتنام في تصفيات المونديال إلى الشارقة
سبق

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباراة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر، التي تجمع بين الصين وفيتنام ضمن المجموعة الثانية يوم 7 أكتوبر، ستقام في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكما كان الحال في مباريات شهر سبتمبر، فقد جاء قرار إقامة المباراة على أرض محايدة نتيجة للتحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19 على الاتحاد الصيني لكرة القدم في إقامة مباريات على أرضه.

في المقابل تقام مباراة سوريا مع لبنان يوم 12 أكتوبر على أرض محايدة، وذلك على ملعب الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
07:35 PM

الآسيوي يقرر : نقل مباراة الصين وفيتنام في تصفيات المونديال إلى الشارقة

ضمن مجموعة الأخضر في الطريق إلى مونديال 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباراة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر، التي تجمع بين الصين وفيتنام ضمن المجموعة الثانية يوم 7 أكتوبر، ستقام في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكما كان الحال في مباريات شهر سبتمبر، فقد جاء قرار إقامة المباراة على أرض محايدة نتيجة للتحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19 على الاتحاد الصيني لكرة القدم في إقامة مباريات على أرضه.

في المقابل تقام مباراة سوريا مع لبنان يوم 12 أكتوبر على أرض محايدة، وذلك على ملعب الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

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