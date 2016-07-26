تنظيم وتوزيع وتحديد.. استقبال المعتمرين يكثّف عمليات التعقيم بالحرم

"الجابري": مجمل الخدمات تتم بمشاركات فعّالة من مختلف الإدارات

كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع بدء استقبال المعتمرين، عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل بالمسجد الحرام، كذلك الإجراءات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع عبوات ماء زمزم على المصليات وفي صحن المطاف والساحات.

وبيّن وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد بن مصلح الجابري، أن مجمل الخدمات في المسجد الحرام تتم بمشاركات فعّالة من مختلف الإدارات والأقسام والموظفين، مشيراً إلى أنه يجرى تطبيق الإجراءات الوقائية لضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام.