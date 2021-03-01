وتفصيلاً، قال حساب الوكالة في "تويتر" حول إمكانية ارتداء المرأة الحجاب الملون: "لا يشترط لون. يلزم أن تكون بالملابس المدنية للمملكة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية، وخالية من أي زينة، مع تغطية شعر الرأس والعنق".

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا يُمنع للمرأة التصوير بالحجاب الملون في بطاقة الهوية الوطنية.

هل يُسمح للمرأة السعودية بالتصوير بالحجاب الملون في بطاقة الهوية؟ خالد علي سبق 2021-03-01 أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا يُمنع للمرأة التصوير بالحجاب الملون في بطاقة الهوية الوطنية. وتفصيلاً، قال حساب الوكالة في "تويتر" حول إمكانية ارتداء المرأة الحجاب الملون: "لا يشترط لون. يلزم أن تكون بالملابس المدنية للمملكة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية، وخالية من أي زينة، مع تغطية شعر الرأس والعنق".



01 مارس 2021 - 17 رجب 1442 08:36 PM

هل يُسمح للمرأة السعودية بالتصوير بالحجاب الملون في بطاقة الهوية؟ "الأحوال" أكدت الالتزام بالملابس المدنية مع تغطية شعر الرأس والعنق





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أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا يُمنع للمرأة التصوير بالحجاب الملون في بطاقة الهوية الوطنية.

وتفصيلاً، قال حساب الوكالة في "تويتر" حول إمكانية ارتداء المرأة الحجاب الملون: "لا يشترط لون. يلزم أن تكون بالملابس المدنية للمملكة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية، وخالية من أي زينة، مع تغطية شعر الرأس والعنق".



