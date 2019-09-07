"آل الشيخ": مسابقة المؤسس القرآنية تؤكد حرص ولاة الأمر على العناية بكتاب الله

نوه بتميز الشؤون الإسلامية بتنظيمها

قال وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين، تؤكد حرص ولاة الأمر في بلادنا المباركة - وفقهم الله – على العناية بكتاب الله وإيلائه المكانة التي يليق بها عند كل المسلمين.

وأضاف في تصريح له بمناسبة انعقاد المسابقة، أن توافد أبناء أمة الإسلام بجميع ألوانهم وأعراقهم وتعدد لغاتهم ولهجاتهم على المسابقة شاهد من شواهد الاهتمام والرعاية الكريمة التي أولتها المملكة العربية السعودية لكتاب الله، وأن عناية ولاة أمرنا لاتقف عند هذا الحد، بل تتخطاه إلى العناية بطباعته وترجمة معانيه وإيصاله للمسلمين في كل أنحاء المعمورة من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه بالمدينة المنورة.

وأوضح أن اهتمام ولاة أمرنا ــ حفظهم الله ــ امتد أيضاً ليتيح الفرصة لأبناء المسلمين من كل مكان في تلقي التعليم بالمملكة في علوم القرآن الكريم والشريعة الإسلامية واللغة العربية وغيرها من التخصصات من خلال المنح الدراسية التي تقدم لهم في كل عام بتوجيهات كريمة من قيادتنا الرشيدة -رعاها الله -، هذا خلاف الخدمات الجليلة الأخرى مثل إنشاء الكراسي العلمية للقرآن الكريم وعلومه، والشواهد كثيرة يصعب حصرها.

وقال إن مملكتنا الشامخة منذ تأسيسها وهي تقوم على أسس الشريعة السمحة, وتلتزم في مظهرها وجوهرها بالمنهج الإسلامي الصحيح الوسطي المعتدل، كما أنها حرصت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه - حتى عهدنا الزاهر بقيادة راعي مسيرتنا المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - على الاهتمام بالقرآن الكريم ونشر علومه ودراساته وتحفيز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على حفظه في الصدور وتدارسه والعمل بمقتضاه.

ودعا الله أن يكلل جميع الجهود بالنجاح، وأن يوفق القائمين على المسابقة، وأن يجزل الأجر والثواب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - راعي هذه المسابقة، وأن يوفق ولي عهده الأمين الذي عُرف بدعمه الكبير لكل ما فيه إعلاء لهذا الدين وأهله، وأن يسدد جهود العاملين في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتنظيم هذه المسابقة على أفضل وجه، وتحقيق الأهداف التي أقيمت لأجلها.