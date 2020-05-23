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هذه هي الدولة العربية الوحيدة التي تحتفل بعيد الفطر اليوم

رئيسها أعلن عفوًا شاملًا عن 195 من السجناء بهذه المناسبة

أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا، أن عيد الفطر المبارك حل اليوم السبت، خلافًا لغالبية الدول العربية والإسلامية، وأصدر رئيس البلاد بهذه المناسبة عفوًا عن 195 سجينًا.

وأكدت اللجنة أنها تَوَصّلت إلى رؤية مستفيضة لهلال شوال في مناطق متفرقة من البلاد.

وموريتانيا هي الدولة العربية الوحيدة التي تحتفل بعيد الفطر المبارك اليوم السبت؛ خلافًا لغالبية الدول العربية الأخرى التي لم تتمكن الجمعة من رؤية هلال شوال، وأعلنت أن العيد سيحلّ يوم غد الأحد.

وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، عفوًا شاملًا عن 195 من سجناء الحق العام.

وقالت الرئاسة الموريتانية في بيان: إن هذا العفو الذي يأتي بمناسبة عيد الفطر المبارك، تم اتخاذه بناء على تقرير من وزير العدل.

عيد الفطر

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هذه هي الدولة العربية الوحيدة التي تحتفل بعيد الفطر اليوم
سبق

أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا، أن عيد الفطر المبارك حل اليوم السبت، خلافًا لغالبية الدول العربية والإسلامية، وأصدر رئيس البلاد بهذه المناسبة عفوًا عن 195 سجينًا.

وأكدت اللجنة أنها تَوَصّلت إلى رؤية مستفيضة لهلال شوال في مناطق متفرقة من البلاد.

وموريتانيا هي الدولة العربية الوحيدة التي تحتفل بعيد الفطر المبارك اليوم السبت؛ خلافًا لغالبية الدول العربية الأخرى التي لم تتمكن الجمعة من رؤية هلال شوال، وأعلنت أن العيد سيحلّ يوم غد الأحد.

وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، عفوًا شاملًا عن 195 من سجناء الحق العام.

وقالت الرئاسة الموريتانية في بيان: إن هذا العفو الذي يأتي بمناسبة عيد الفطر المبارك، تم اتخاذه بناء على تقرير من وزير العدل.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
10:09 AM

هذه هي الدولة العربية الوحيدة التي تحتفل بعيد الفطر اليوم

رئيسها أعلن عفوًا شاملًا عن 195 من السجناء بهذه المناسبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,457

أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا، أن عيد الفطر المبارك حل اليوم السبت، خلافًا لغالبية الدول العربية والإسلامية، وأصدر رئيس البلاد بهذه المناسبة عفوًا عن 195 سجينًا.

وأكدت اللجنة أنها تَوَصّلت إلى رؤية مستفيضة لهلال شوال في مناطق متفرقة من البلاد.

وموريتانيا هي الدولة العربية الوحيدة التي تحتفل بعيد الفطر المبارك اليوم السبت؛ خلافًا لغالبية الدول العربية الأخرى التي لم تتمكن الجمعة من رؤية هلال شوال، وأعلنت أن العيد سيحلّ يوم غد الأحد.

وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، عفوًا شاملًا عن 195 من سجناء الحق العام.

وقالت الرئاسة الموريتانية في بيان: إن هذا العفو الذي يأتي بمناسبة عيد الفطر المبارك، تم اتخاذه بناء على تقرير من وزير العدل.

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