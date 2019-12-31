"الشورى" يطالب بدعم هيئة الاتصالات لتشجيع نشر شبكات الجيل الخامس

أوصى بوضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين الشبكات

طالب مجلس الشورى، اليوم، بدعم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار مخفضة وتسهيل إجراءات تركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة.

وأكد المجلس على قراره السابق القاضي بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها.

كما طالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني لدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها.

وقال "الشورى": على الهيئة وضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة، خصوصاً في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكات جميع الشركات المرخص لها.

وأضاف: ينبغي على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بذل المزيد من الجهود، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للحد من رسائل النصب والاحتيال.