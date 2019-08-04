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شرطة القصيم تُطيح بقاتل الباكستاني في مشاجرة "محطة الوقود"

جريمة دارت فصولها ببلدة الشمط التابعة لمحافظة عقلة الصقور

أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على مقيمٍ من الجنسية السريلانكية بعد توافر الدلائل على تورُّطه بتوجيه طعناتٍ نافذةٍ عدة لمقيمٍ آخر من الجنسية الباكستانية أدّت إلى وفاته، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما جوار محطةٍ للوقود ببلدة الشمط؛ التابعة لمحافظة عقلة الصقور- غربي القصيم.

تفصيلاً؛ فقد صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورّطين فيها، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط مقيمٍ من الجنسية السريلانكية في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطه بتوجيه طعناتٍ نافذةٍ عدة لمقيمٍ آخر من الجنسية الباكستانية أدّت إلى وفاته، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما جوار محطةٍ للوقود ببلدة الشمط؛ التابعة لمحافظة عقلة الصقور- غربي القصيم، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه.

وتابع: شرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوةٍ وحزمٍ وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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شرطة القصيم تُطيح بقاتل الباكستاني في مشاجرة "محطة الوقود"
سبق

أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على مقيمٍ من الجنسية السريلانكية بعد توافر الدلائل على تورُّطه بتوجيه طعناتٍ نافذةٍ عدة لمقيمٍ آخر من الجنسية الباكستانية أدّت إلى وفاته، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما جوار محطةٍ للوقود ببلدة الشمط؛ التابعة لمحافظة عقلة الصقور- غربي القصيم.

تفصيلاً؛ فقد صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورّطين فيها، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط مقيمٍ من الجنسية السريلانكية في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطه بتوجيه طعناتٍ نافذةٍ عدة لمقيمٍ آخر من الجنسية الباكستانية أدّت إلى وفاته، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما جوار محطةٍ للوقود ببلدة الشمط؛ التابعة لمحافظة عقلة الصقور- غربي القصيم، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه.

وتابع: شرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوةٍ وحزمٍ وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
11:14 AM

شرطة القصيم تُطيح بقاتل الباكستاني في مشاجرة "محطة الوقود"

جريمة دارت فصولها ببلدة الشمط التابعة لمحافظة عقلة الصقور

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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18,268

أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على مقيمٍ من الجنسية السريلانكية بعد توافر الدلائل على تورُّطه بتوجيه طعناتٍ نافذةٍ عدة لمقيمٍ آخر من الجنسية الباكستانية أدّت إلى وفاته، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما جوار محطةٍ للوقود ببلدة الشمط؛ التابعة لمحافظة عقلة الصقور- غربي القصيم.

تفصيلاً؛ فقد صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورّطين فيها، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط مقيمٍ من الجنسية السريلانكية في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطه بتوجيه طعناتٍ نافذةٍ عدة لمقيمٍ آخر من الجنسية الباكستانية أدّت إلى وفاته، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما جوار محطةٍ للوقود ببلدة الشمط؛ التابعة لمحافظة عقلة الصقور- غربي القصيم، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه.

وتابع: شرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوةٍ وحزمٍ وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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