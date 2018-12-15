النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أحوال مكة" تقدم خدماتها في 6 مواقع في إطار مبادرتي "موجودين" و"نأتي إليك"

اعتبارًا من اليوم وسواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في تقديم خدماتها للرجال والنساء في ستة مواقع بالمنطقة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين"، الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدة المتنقلة اليوم خدماتها للرجال في محافظة بحره لمدة خمسة أيام، ومحافظة ميسان لمدة يومين، ومحافظة الكامل ومحافظة أضم لمدة يوم واحد لكل منهما.

كما تقدم الوحدة المتنقلة، يوم الاثنين، خدماتها للنساء في مقر الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لمدة يومين، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مستشفى الأمل بمحافظة جدة لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

وتساهم الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

الأحوال المدنية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أحوال مكة" تقدم خدماتها في 6 مواقع في إطار مبادرتي "موجودين" و"نأتي إليك"
سبق

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في تقديم خدماتها للرجال والنساء في ستة مواقع بالمنطقة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين"، الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدة المتنقلة اليوم خدماتها للرجال في محافظة بحره لمدة خمسة أيام، ومحافظة ميسان لمدة يومين، ومحافظة الكامل ومحافظة أضم لمدة يوم واحد لكل منهما.

كما تقدم الوحدة المتنقلة، يوم الاثنين، خدماتها للنساء في مقر الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لمدة يومين، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مستشفى الأمل بمحافظة جدة لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

وتساهم الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
08:42 PM

"أحوال مكة" تقدم خدماتها في 6 مواقع في إطار مبادرتي "موجودين" و"نأتي إليك"

اعتبارًا من اليوم وسواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
229

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في تقديم خدماتها للرجال والنساء في ستة مواقع بالمنطقة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين"، الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدة المتنقلة اليوم خدماتها للرجال في محافظة بحره لمدة خمسة أيام، ومحافظة ميسان لمدة يومين، ومحافظة الكامل ومحافظة أضم لمدة يوم واحد لكل منهما.

كما تقدم الوحدة المتنقلة، يوم الاثنين، خدماتها للنساء في مقر الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لمدة يومين، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مستشفى الأمل بمحافظة جدة لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

وتساهم الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,257
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,218
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,599
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,017

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة