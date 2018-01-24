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"السلوم" يتفقد عددًا من المرافق وأعمال الصيانة بالمنشآت الصحية بالحفر

اطلع على احتياجات السلامة وتطوير بيئة العمل فيها لخدمة الأهالي

تفقد الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الصحة المهندس عبدالعزيز صالح السلوم اليوم الخميس، عددًا من المرافق الصحية وأعمال الصيانة بالمنشآت الصحية بحفرالباطن، حيث اطلع على احتياجات السلامة وتطوير بيئة العمل فيها.

شملت الزيارة التي رافقه خلالها مدير الشؤون الصحية بحفرالباطن ناصر الصافي، مركز صحي شرق الباطن بعد تجهيزه وتشغيله على مدار الساعة، كما قام بزيارة تفقدية لمستشفى الولادة والأطفال والإطلاع على آخر المشاريع التي تم تدشينها مؤخراً.

وقام السلوم بزيارة تفقدية لمستشفى الملك خالد والاطلاع على مشاريع المستشفى التطويرية التي تضمنت تطوير بيئة العمل، ثم اختتم الزيارة بمستشفى حفرالباطن المركزي.

وتأتي الزيارة ضمن الزيارات التفقدية للمشاريع التطويرية وأعمال الصيانة، بتعزيز تلك الجهود لخدمة المريض.

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"السلوم" يتفقد عددًا من المرافق وأعمال الصيانة بالمنشآت الصحية بالحفر
سبق

تفقد الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الصحة المهندس عبدالعزيز صالح السلوم اليوم الخميس، عددًا من المرافق الصحية وأعمال الصيانة بالمنشآت الصحية بحفرالباطن، حيث اطلع على احتياجات السلامة وتطوير بيئة العمل فيها.

شملت الزيارة التي رافقه خلالها مدير الشؤون الصحية بحفرالباطن ناصر الصافي، مركز صحي شرق الباطن بعد تجهيزه وتشغيله على مدار الساعة، كما قام بزيارة تفقدية لمستشفى الولادة والأطفال والإطلاع على آخر المشاريع التي تم تدشينها مؤخراً.

وقام السلوم بزيارة تفقدية لمستشفى الملك خالد والاطلاع على مشاريع المستشفى التطويرية التي تضمنت تطوير بيئة العمل، ثم اختتم الزيارة بمستشفى حفرالباطن المركزي.

وتأتي الزيارة ضمن الزيارات التفقدية للمشاريع التطويرية وأعمال الصيانة، بتعزيز تلك الجهود لخدمة المريض.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
02:22 PM

"السلوم" يتفقد عددًا من المرافق وأعمال الصيانة بالمنشآت الصحية بالحفر

اطلع على احتياجات السلامة وتطوير بيئة العمل فيها لخدمة الأهالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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تفقد الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الصحة المهندس عبدالعزيز صالح السلوم اليوم الخميس، عددًا من المرافق الصحية وأعمال الصيانة بالمنشآت الصحية بحفرالباطن، حيث اطلع على احتياجات السلامة وتطوير بيئة العمل فيها.

شملت الزيارة التي رافقه خلالها مدير الشؤون الصحية بحفرالباطن ناصر الصافي، مركز صحي شرق الباطن بعد تجهيزه وتشغيله على مدار الساعة، كما قام بزيارة تفقدية لمستشفى الولادة والأطفال والإطلاع على آخر المشاريع التي تم تدشينها مؤخراً.

وقام السلوم بزيارة تفقدية لمستشفى الملك خالد والاطلاع على مشاريع المستشفى التطويرية التي تضمنت تطوير بيئة العمل، ثم اختتم الزيارة بمستشفى حفرالباطن المركزي.

وتأتي الزيارة ضمن الزيارات التفقدية للمشاريع التطويرية وأعمال الصيانة، بتعزيز تلك الجهود لخدمة المريض.

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