النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد فوز المملكة اليوم.. تعرّف على ممثلها "المقبل" في "الألكسو"

نجاحات متحققة في قطاع الثقافة من برامج ومبادرات

أُعلِن اليوم عن فوز المملكة العربية السعودية برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" خلال الفترة 2021- 2023م، بانتخاب ممثلها هاني المقبل بأغلبية الأصوات، بمشاركة 21 دولة عربية.

و"المقبل" الذي تمت الموافقة على ترشيحه من قِبَل المقام السامي ممثلًا للمملكة في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألسكو)، بناءً على ترشيح صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة؛ يمتلك خبرة أكثر من 17 عامًا، متنقلًا في أكثر من جهة حاملًا القدرات والكفاءة في الإدارة والفنون وكل المعارف التي اكتسبها خلال مسيرته العملية بالقطاع الخاص والقطاع الثالث؛ فهو خريج كلية هارفارد للأعمال في مجال القيادة بعد إنهائه برامج تدريبية تنفيذية متنوعة، في تطوير القيادات لـ6 أشهر، كما يحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.

وسبق لـ"لمقبل" العمل مديرًا تنفيذيًّا لمركز الملك سلمان للشباب بين العامين 2014 و2017 ثم عضوًا في مجلس إدارة المركز، كما عمل مستشارًا للأمين العام في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، وهو عضو في عدة مجالس ضمن المؤسسة (مجلس إدارة معهد مسك للفنون، مجلس إدارة مركز مبادرات مسك، مجلس إدارة شركة مانجا، ومجلس إدارة مركز مسك للإعلام).

وعمل كذلك مديرًا عامًّا للاتصال في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" منها: مدير الإعلام والعلاقات العامة بين 2009 و2013، ومدير إداري بين 2006 و2010، ومدير مشروع "معرض موهبة الدائم" عام 2010، ومدير مشروع الخطة الاستراتيجية للإعلام عام 2009، ومدير مشروع إطلاق الهوية الجديدة للمؤسسة في العام ذاته.

وعمل مؤخرًا ضمن فريق مشروع ترشح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي في اليونيسكو، وكان أمينًا للجنة الترشح لذات المشروع، الذي حازت فيه المملكة عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية.

وانخرط في الكثير من البرامج التدريبية التنفيذية في مجالات القيادة الاستراتيجية، والتفاوض، وحوكمة مجالس الإدارة، والابتكار في إدارة المنظمات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، من كلية هارفارد للأعمال ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومدارس الأعمال في كل من ستانفورد، وكولومبيا، وإنسياد، ومعهد آي أم دي (IMD).

وهو أيضًا عضو في مجالس الإدارة في جهات حكومية وغير ربحية، إلى جانب كونه عضوًا في مجلس الخبراء لمجلة "هارفارد بزنس ريفيو" العربية منذ مايو 2017م، وقد اختير لتمثيل الشباب السعودي في المنتدى العربي الأوروبي للقادة الشباب في عام2010م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد فوز المملكة اليوم.. تعرّف على ممثلها "المقبل" في "الألكسو"
سبق

أُعلِن اليوم عن فوز المملكة العربية السعودية برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" خلال الفترة 2021- 2023م، بانتخاب ممثلها هاني المقبل بأغلبية الأصوات، بمشاركة 21 دولة عربية.

و"المقبل" الذي تمت الموافقة على ترشيحه من قِبَل المقام السامي ممثلًا للمملكة في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألسكو)، بناءً على ترشيح صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة؛ يمتلك خبرة أكثر من 17 عامًا، متنقلًا في أكثر من جهة حاملًا القدرات والكفاءة في الإدارة والفنون وكل المعارف التي اكتسبها خلال مسيرته العملية بالقطاع الخاص والقطاع الثالث؛ فهو خريج كلية هارفارد للأعمال في مجال القيادة بعد إنهائه برامج تدريبية تنفيذية متنوعة، في تطوير القيادات لـ6 أشهر، كما يحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.

وسبق لـ"لمقبل" العمل مديرًا تنفيذيًّا لمركز الملك سلمان للشباب بين العامين 2014 و2017 ثم عضوًا في مجلس إدارة المركز، كما عمل مستشارًا للأمين العام في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، وهو عضو في عدة مجالس ضمن المؤسسة (مجلس إدارة معهد مسك للفنون، مجلس إدارة مركز مبادرات مسك، مجلس إدارة شركة مانجا، ومجلس إدارة مركز مسك للإعلام).

وعمل كذلك مديرًا عامًّا للاتصال في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" منها: مدير الإعلام والعلاقات العامة بين 2009 و2013، ومدير إداري بين 2006 و2010، ومدير مشروع "معرض موهبة الدائم" عام 2010، ومدير مشروع الخطة الاستراتيجية للإعلام عام 2009، ومدير مشروع إطلاق الهوية الجديدة للمؤسسة في العام ذاته.

وعمل مؤخرًا ضمن فريق مشروع ترشح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي في اليونيسكو، وكان أمينًا للجنة الترشح لذات المشروع، الذي حازت فيه المملكة عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية.

وانخرط في الكثير من البرامج التدريبية التنفيذية في مجالات القيادة الاستراتيجية، والتفاوض، وحوكمة مجالس الإدارة، والابتكار في إدارة المنظمات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، من كلية هارفارد للأعمال ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومدارس الأعمال في كل من ستانفورد، وكولومبيا، وإنسياد، ومعهد آي أم دي (IMD).

وهو أيضًا عضو في مجالس الإدارة في جهات حكومية وغير ربحية، إلى جانب كونه عضوًا في مجلس الخبراء لمجلة "هارفارد بزنس ريفيو" العربية منذ مايو 2017م، وقد اختير لتمثيل الشباب السعودي في المنتدى العربي الأوروبي للقادة الشباب في عام2010م.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
02:05 PM
اخر تعديل
09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
01:52 AM

بعد فوز المملكة اليوم.. تعرّف على ممثلها "المقبل" في "الألكسو"

نجاحات متحققة في قطاع الثقافة من برامج ومبادرات

A A A
بدر العتيبي - الرياض
0
1,169

أُعلِن اليوم عن فوز المملكة العربية السعودية برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" خلال الفترة 2021- 2023م، بانتخاب ممثلها هاني المقبل بأغلبية الأصوات، بمشاركة 21 دولة عربية.

و"المقبل" الذي تمت الموافقة على ترشيحه من قِبَل المقام السامي ممثلًا للمملكة في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألسكو)، بناءً على ترشيح صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة؛ يمتلك خبرة أكثر من 17 عامًا، متنقلًا في أكثر من جهة حاملًا القدرات والكفاءة في الإدارة والفنون وكل المعارف التي اكتسبها خلال مسيرته العملية بالقطاع الخاص والقطاع الثالث؛ فهو خريج كلية هارفارد للأعمال في مجال القيادة بعد إنهائه برامج تدريبية تنفيذية متنوعة، في تطوير القيادات لـ6 أشهر، كما يحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.

وسبق لـ"لمقبل" العمل مديرًا تنفيذيًّا لمركز الملك سلمان للشباب بين العامين 2014 و2017 ثم عضوًا في مجلس إدارة المركز، كما عمل مستشارًا للأمين العام في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، وهو عضو في عدة مجالس ضمن المؤسسة (مجلس إدارة معهد مسك للفنون، مجلس إدارة مركز مبادرات مسك، مجلس إدارة شركة مانجا، ومجلس إدارة مركز مسك للإعلام).

وعمل كذلك مديرًا عامًّا للاتصال في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" منها: مدير الإعلام والعلاقات العامة بين 2009 و2013، ومدير إداري بين 2006 و2010، ومدير مشروع "معرض موهبة الدائم" عام 2010، ومدير مشروع الخطة الاستراتيجية للإعلام عام 2009، ومدير مشروع إطلاق الهوية الجديدة للمؤسسة في العام ذاته.

وعمل مؤخرًا ضمن فريق مشروع ترشح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي في اليونيسكو، وكان أمينًا للجنة الترشح لذات المشروع، الذي حازت فيه المملكة عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية.

وانخرط في الكثير من البرامج التدريبية التنفيذية في مجالات القيادة الاستراتيجية، والتفاوض، وحوكمة مجالس الإدارة، والابتكار في إدارة المنظمات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، من كلية هارفارد للأعمال ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومدارس الأعمال في كل من ستانفورد، وكولومبيا، وإنسياد، ومعهد آي أم دي (IMD).

وهو أيضًا عضو في مجالس الإدارة في جهات حكومية وغير ربحية، إلى جانب كونه عضوًا في مجلس الخبراء لمجلة "هارفارد بزنس ريفيو" العربية منذ مايو 2017م، وقد اختير لتمثيل الشباب السعودي في المنتدى العربي الأوروبي للقادة الشباب في عام2010م.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,661
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,359
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة