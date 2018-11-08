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جماهير النصر : ضربتان في الرأس توجع يا (عالمي)

بعد الخسارة من الأهلي واليوم من مولودية

فجرت جماهير النصر غضبها على المدير الفني الأوروجوياني "كارينيو " بعد الخسارة الثانية التى مني بها الفريق الأول مساء اليوم أمام مولودية الجزائر، بهدف دون مقابل، في جولة الذهاب من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (ذهاب دور الـ16) ، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الرياض.


وكانت الجماهير النصراوية قد شنت هجومًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على المدرب "كارينيو" نتيجة للتعادل أمام الفيحاء ومن ثم الخسارة أمام الأهلي ( دوريًا) والخسارة أمام مولودية ( عربيًا).


وكان المعلق الإماراتي عامر عبدالله قد وصف حال ( العالمي) أثناء تعليقه على المباراة قائلاً : موقفي صعب والحكمة قليلة ..والمشورة وين راعيها نجي له!

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جماهير النصر : ضربتان في الرأس توجع يا (عالمي)
سبق

فجرت جماهير النصر غضبها على المدير الفني الأوروجوياني "كارينيو " بعد الخسارة الثانية التى مني بها الفريق الأول مساء اليوم أمام مولودية الجزائر، بهدف دون مقابل، في جولة الذهاب من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (ذهاب دور الـ16) ، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الرياض.


وكانت الجماهير النصراوية قد شنت هجومًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على المدرب "كارينيو" نتيجة للتعادل أمام الفيحاء ومن ثم الخسارة أمام الأهلي ( دوريًا) والخسارة أمام مولودية ( عربيًا).


وكان المعلق الإماراتي عامر عبدالله قد وصف حال ( العالمي) أثناء تعليقه على المباراة قائلاً : موقفي صعب والحكمة قليلة ..والمشورة وين راعيها نجي له!

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
12:10 AM

جماهير النصر : ضربتان في الرأس توجع يا (عالمي)

بعد الخسارة من الأهلي واليوم من مولودية

A A A
أحمد سرور - الرياض
51
18,339

فجرت جماهير النصر غضبها على المدير الفني الأوروجوياني "كارينيو " بعد الخسارة الثانية التى مني بها الفريق الأول مساء اليوم أمام مولودية الجزائر، بهدف دون مقابل، في جولة الذهاب من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (ذهاب دور الـ16) ، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الرياض.


وكانت الجماهير النصراوية قد شنت هجومًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على المدرب "كارينيو" نتيجة للتعادل أمام الفيحاء ومن ثم الخسارة أمام الأهلي ( دوريًا) والخسارة أمام مولودية ( عربيًا).


وكان المعلق الإماراتي عامر عبدالله قد وصف حال ( العالمي) أثناء تعليقه على المباراة قائلاً : موقفي صعب والحكمة قليلة ..والمشورة وين راعيها نجي له!

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