اشتدّ التنافس الجماهيري بين جمهورَي الهلال والنصر لكسر المشاهدات المليونية في إعلان صفقتي انتقال اللاعب البرازيلي "بيريرا" لنادي الهلال بعد أن تجاوز مشاهدات فيديو إعلان الصفقة 14 مليون مشاهدة عبر حساب النادي في بضع ساعات، مقتربًا في ذلك الرقم كسر الرقم القياسي في مقطع إعلان نادي النصر صفقة انتقال اللاعب تاليسكا لنادي النصر، بعد أن سجل ذلك المقطع الأكثر مشاهدة بواقع أكثر من 16 مليون مشاهد. وتحاول جماهير الناديين تسجيل أرقام عالية وتجاوز كل منهم الآخر؛ حيث تسجل المشاهدات تزايدًا لحظيًّا. وكان نادي الهلال قد أعلن يوم الجمعة رسميًّا إتمام تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي ماثيوس بيريرا بعقدٍ يمتدّ لمدة خمس سنوات قادمًا من صفوف فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي. وشهد مقطع إعلان الصفقة ردود فعل إيجابية كبيرة من جمهور نادي الهلال، مشيرين إلى أنها تعتبر الصفقة الأقوى والأغلى والأفضل في الدوري، لتتجاوز مشاهدات في ذلك مقطع إعلان النادي لانتقال اللاعب لصفوف الزعيم 14 مليون مشاهدة في غضون بضع ساعات.

تنافس بين جماهير "النصر" و"الهلال" في مشاهدات صفقة انتقال "بيريرا" و"تاليسكا" مسلّم الهواملة سبق 2021-08-06 اشتدّ التنافس الجماهيري بين جمهورَي الهلال والنصر لكسر المشاهدات المليونية في إعلان صفقتي انتقال اللاعب البرازيلي "بيريرا" لنادي الهلال بعد أن تجاوز مشاهدات فيديو إعلان الصفقة 14 مليون مشاهدة عبر حساب النادي في بضع ساعات، مقتربًا في ذلك الرقم كسر الرقم القياسي في مقطع إعلان نادي النصر صفقة انتقال اللاعب تاليسكا لنادي النصر، بعد أن سجل ذلك المقطع الأكثر مشاهدة بواقع أكثر من 16 مليون مشاهد.



وتحاول جماهير الناديين تسجيل أرقام عالية وتجاوز كل منهم الآخر؛ حيث تسجل المشاهدات تزايدًا لحظيًّا.



وكان نادي الهلال قد أعلن يوم الجمعة رسميًّا إتمام تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي ماثيوس بيريرا بعقدٍ يمتدّ لمدة خمس سنوات قادمًا من صفوف فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.



وشهد مقطع إعلان الصفقة ردود فعل إيجابية كبيرة من جمهور نادي الهلال، مشيرين إلى أنها تعتبر الصفقة الأقوى والأغلى والأفضل في الدوري، لتتجاوز مشاهدات في ذلك مقطع إعلان النادي لانتقال اللاعب لصفوف الزعيم 14 مليون مشاهدة في غضون بضع ساعات.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 10:30 PM

تنافس بين جماهير "النصر" و"الهلال" في مشاهدات صفقة انتقال "بيريرا" و"تاليسكا" حقق أكثر من 14 مليون مشاهدة خلال ساعات





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اشتدّ التنافس الجماهيري بين جمهورَي الهلال والنصر لكسر المشاهدات المليونية في إعلان صفقتي انتقال اللاعب البرازيلي "بيريرا" لنادي الهلال بعد أن تجاوز مشاهدات فيديو إعلان الصفقة 14 مليون مشاهدة عبر حساب النادي في بضع ساعات، مقتربًا في ذلك الرقم كسر الرقم القياسي في مقطع إعلان نادي النصر صفقة انتقال اللاعب تاليسكا لنادي النصر، بعد أن سجل ذلك المقطع الأكثر مشاهدة بواقع أكثر من 16 مليون مشاهد.



وتحاول جماهير الناديين تسجيل أرقام عالية وتجاوز كل منهم الآخر؛ حيث تسجل المشاهدات تزايدًا لحظيًّا.



وكان نادي الهلال قد أعلن يوم الجمعة رسميًّا إتمام تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي ماثيوس بيريرا بعقدٍ يمتدّ لمدة خمس سنوات قادمًا من صفوف فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.



وشهد مقطع إعلان الصفقة ردود فعل إيجابية كبيرة من جمهور نادي الهلال، مشيرين إلى أنها تعتبر الصفقة الأقوى والأغلى والأفضل في الدوري، لتتجاوز مشاهدات في ذلك مقطع إعلان النادي لانتقال اللاعب لصفوف الزعيم 14 مليون مشاهدة في غضون بضع ساعات.