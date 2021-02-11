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الاتحاد الأوروبي يُدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها

دعا إلى إيقاف الهجمات التي تُعَرّض المدنيين للخطر

أدان الاتحاد الأوروبي، الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي بالمملكة.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، بيتر ستانو: "إن الاتحاد الأوروبي يُدين الهجوم الذي يُعد الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تُعَرّض المدنيين للخطر وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتؤخر آفاق حل الصراع اليمني".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى وقف هذه الهجمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الاتحاد الأوروبي يُدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها
سبق

أدان الاتحاد الأوروبي، الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي بالمملكة.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، بيتر ستانو: "إن الاتحاد الأوروبي يُدين الهجوم الذي يُعد الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تُعَرّض المدنيين للخطر وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتؤخر آفاق حل الصراع اليمني".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى وقف هذه الهجمات.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
01:27 PM

الاتحاد الأوروبي يُدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها

دعا إلى إيقاف الهجمات التي تُعَرّض المدنيين للخطر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
424

أدان الاتحاد الأوروبي، الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي بالمملكة.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، بيتر ستانو: "إن الاتحاد الأوروبي يُدين الهجوم الذي يُعد الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تُعَرّض المدنيين للخطر وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتؤخر آفاق حل الصراع اليمني".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى وقف هذه الهجمات.

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