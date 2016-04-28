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عبر 15 فرقة ميدانية.. أمانة مكة تفعّل خطة الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية

لرصد مواقع تجمعات المياه وتكثيف أعمال الكنس الآلي بالطرق المؤدية للحرم

فعَّلت أمانة العاصمة المقدسة خطة الطوارئ للتعامل مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي شهدتها مكة المكرمة أمس الثلاثاء 15-9-1442هـ الموافق 27-4-2021م.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي للأمانة رعد بن محمد الشريف أن مكة المكرمة شهدت هطول كميات كبيرة من الأمطار تجاوزت 70 ملم، واستمرت لمدة "ساعتين" متواصلة مصحوبة بزخاتٍ من البرد - بحسب المركز الوطني للأرصاد- لافتاً إلى أن الأمانة كانت على أُهبة الاستعداد منذُ ورود التنبيهات وقامت بتنظيف المناهل وقنوات تصريف مياه الأمطار.

وأضاف "الشريف" أن الأمانة استنفرت طاقاتها البشرية كافة عبر 15 فرقة ميدانية متخصصة في رصد مواقع تجمعات مياه الأمطار وآثارها بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة عبر غرفة عمليات النظافة، وتكثيف أعمال الكنس الآلي في ساحات المنطقة المركزية والطرق المؤدية إلى الحرم المكي الشريف.

وأشار "الشريف" إلى مباشرة ورفع المخلفات والأتربة والصخور المتساقطة من سفوح الجبال التي تسببت في انسداد لبعض قنوات تصريف مياه السيول، وتنظيف مناهل التصريف من العوالق، ومتابعة مجاري الأودية ونظافة شبكات تصريف مياه الأمطار عبر فرق الإدارة العامة لشبكات السيول، ورفع الأتربة والأشجار المتساقطة في الشوارع نتيجة الرياح الشديدة.

وأكَّد تفعيل خطة فرق الطوارئ وسرعة الاستجابة والتفاعل السريع والفوري مع جميع البلاغات والملاحظات الواردة للأمانة على مدار الساعة وإعادة الوضع إلى طبيعته، وجدولة جميع أعمال الكنس الآلي مع دعم البلديات الفرعية في متابعة ورصد الملاحظات الناتجة عن الحالة المطرية ضمن النطاق الإشرافي.

أمانة العاصمة المقدسة

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عبر 15 فرقة ميدانية.. أمانة مكة تفعّل خطة الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية
سبق

فعَّلت أمانة العاصمة المقدسة خطة الطوارئ للتعامل مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي شهدتها مكة المكرمة أمس الثلاثاء 15-9-1442هـ الموافق 27-4-2021م.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي للأمانة رعد بن محمد الشريف أن مكة المكرمة شهدت هطول كميات كبيرة من الأمطار تجاوزت 70 ملم، واستمرت لمدة "ساعتين" متواصلة مصحوبة بزخاتٍ من البرد - بحسب المركز الوطني للأرصاد- لافتاً إلى أن الأمانة كانت على أُهبة الاستعداد منذُ ورود التنبيهات وقامت بتنظيف المناهل وقنوات تصريف مياه الأمطار.

وأضاف "الشريف" أن الأمانة استنفرت طاقاتها البشرية كافة عبر 15 فرقة ميدانية متخصصة في رصد مواقع تجمعات مياه الأمطار وآثارها بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة عبر غرفة عمليات النظافة، وتكثيف أعمال الكنس الآلي في ساحات المنطقة المركزية والطرق المؤدية إلى الحرم المكي الشريف.

وأشار "الشريف" إلى مباشرة ورفع المخلفات والأتربة والصخور المتساقطة من سفوح الجبال التي تسببت في انسداد لبعض قنوات تصريف مياه السيول، وتنظيف مناهل التصريف من العوالق، ومتابعة مجاري الأودية ونظافة شبكات تصريف مياه الأمطار عبر فرق الإدارة العامة لشبكات السيول، ورفع الأتربة والأشجار المتساقطة في الشوارع نتيجة الرياح الشديدة.

وأكَّد تفعيل خطة فرق الطوارئ وسرعة الاستجابة والتفاعل السريع والفوري مع جميع البلاغات والملاحظات الواردة للأمانة على مدار الساعة وإعادة الوضع إلى طبيعته، وجدولة جميع أعمال الكنس الآلي مع دعم البلديات الفرعية في متابعة ورصد الملاحظات الناتجة عن الحالة المطرية ضمن النطاق الإشرافي.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
07:21 PM

عبر 15 فرقة ميدانية.. أمانة مكة تفعّل خطة الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية

لرصد مواقع تجمعات المياه وتكثيف أعمال الكنس الآلي بالطرق المؤدية للحرم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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فعَّلت أمانة العاصمة المقدسة خطة الطوارئ للتعامل مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي شهدتها مكة المكرمة أمس الثلاثاء 15-9-1442هـ الموافق 27-4-2021م.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي للأمانة رعد بن محمد الشريف أن مكة المكرمة شهدت هطول كميات كبيرة من الأمطار تجاوزت 70 ملم، واستمرت لمدة "ساعتين" متواصلة مصحوبة بزخاتٍ من البرد - بحسب المركز الوطني للأرصاد- لافتاً إلى أن الأمانة كانت على أُهبة الاستعداد منذُ ورود التنبيهات وقامت بتنظيف المناهل وقنوات تصريف مياه الأمطار.

وأضاف "الشريف" أن الأمانة استنفرت طاقاتها البشرية كافة عبر 15 فرقة ميدانية متخصصة في رصد مواقع تجمعات مياه الأمطار وآثارها بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة عبر غرفة عمليات النظافة، وتكثيف أعمال الكنس الآلي في ساحات المنطقة المركزية والطرق المؤدية إلى الحرم المكي الشريف.

وأشار "الشريف" إلى مباشرة ورفع المخلفات والأتربة والصخور المتساقطة من سفوح الجبال التي تسببت في انسداد لبعض قنوات تصريف مياه السيول، وتنظيف مناهل التصريف من العوالق، ومتابعة مجاري الأودية ونظافة شبكات تصريف مياه الأمطار عبر فرق الإدارة العامة لشبكات السيول، ورفع الأتربة والأشجار المتساقطة في الشوارع نتيجة الرياح الشديدة.

وأكَّد تفعيل خطة فرق الطوارئ وسرعة الاستجابة والتفاعل السريع والفوري مع جميع البلاغات والملاحظات الواردة للأمانة على مدار الساعة وإعادة الوضع إلى طبيعته، وجدولة جميع أعمال الكنس الآلي مع دعم البلديات الفرعية في متابعة ورصد الملاحظات الناتجة عن الحالة المطرية ضمن النطاق الإشرافي.

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