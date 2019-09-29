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مصادر لـ"سبق": السعوديون يدخلون كازاخستان قريبًا بدون تأشيرة مسبقة

بعد أن تم تغيير اسم العاصمة أستانا إلى نور

صرحت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن سلطات كازاخستان ستصدر قريبًا قرارًا بإلغاء التأشيرة المسبقة للسعوديين على أن يحصل السعوديون على التأشيرة فور الوصول إلى المطار بالعاصمة "نور" – بعد أن تم تغيير اسم العاصمة أستانا إلى نور .

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أن كازاخستان ضمن الدول الـ 49 المسموح لمواطنيها الدخول إلى المملكة بدون تأشيرة مسبقة.

وقد أطلقت كازاخستان نظاماً جديداً لمنح التأشيرات الإلكترونية في 1 يناير 2019 (تأشيرات السياحة) لمواطني الدول الأخرى من بينهم السعودية، والتأشيرات الإلكترونية كانت تصدر لسفرة واحدة فقط بناءً على دعوة يتم تجهيزها عبر مكتب شرطة الهجرة الكازاخية.

ويمكن للسائح الذي حصل على التأشيرة الإلكترونية يستطيع دخول ومغادرة كازاخستان فقط عن طريق المطارات الدولية في كل من مدينتي نور (أستانا) وألماتي فقط.

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مصادر لـ"سبق": السعوديون يدخلون كازاخستان قريبًا بدون تأشيرة مسبقة
سبق

صرحت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن سلطات كازاخستان ستصدر قريبًا قرارًا بإلغاء التأشيرة المسبقة للسعوديين على أن يحصل السعوديون على التأشيرة فور الوصول إلى المطار بالعاصمة "نور" – بعد أن تم تغيير اسم العاصمة أستانا إلى نور .

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أن كازاخستان ضمن الدول الـ 49 المسموح لمواطنيها الدخول إلى المملكة بدون تأشيرة مسبقة.

وقد أطلقت كازاخستان نظاماً جديداً لمنح التأشيرات الإلكترونية في 1 يناير 2019 (تأشيرات السياحة) لمواطني الدول الأخرى من بينهم السعودية، والتأشيرات الإلكترونية كانت تصدر لسفرة واحدة فقط بناءً على دعوة يتم تجهيزها عبر مكتب شرطة الهجرة الكازاخية.

ويمكن للسائح الذي حصل على التأشيرة الإلكترونية يستطيع دخول ومغادرة كازاخستان فقط عن طريق المطارات الدولية في كل من مدينتي نور (أستانا) وألماتي فقط.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
06:34 PM

مصادر لـ"سبق": السعوديون يدخلون كازاخستان قريبًا بدون تأشيرة مسبقة

بعد أن تم تغيير اسم العاصمة أستانا إلى نور

A A A
خالد خليل - الرياض
1
4,038

صرحت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن سلطات كازاخستان ستصدر قريبًا قرارًا بإلغاء التأشيرة المسبقة للسعوديين على أن يحصل السعوديون على التأشيرة فور الوصول إلى المطار بالعاصمة "نور" – بعد أن تم تغيير اسم العاصمة أستانا إلى نور .

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أن كازاخستان ضمن الدول الـ 49 المسموح لمواطنيها الدخول إلى المملكة بدون تأشيرة مسبقة.

وقد أطلقت كازاخستان نظاماً جديداً لمنح التأشيرات الإلكترونية في 1 يناير 2019 (تأشيرات السياحة) لمواطني الدول الأخرى من بينهم السعودية، والتأشيرات الإلكترونية كانت تصدر لسفرة واحدة فقط بناءً على دعوة يتم تجهيزها عبر مكتب شرطة الهجرة الكازاخية.

ويمكن للسائح الذي حصل على التأشيرة الإلكترونية يستطيع دخول ومغادرة كازاخستان فقط عن طريق المطارات الدولية في كل من مدينتي نور (أستانا) وألماتي فقط.

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