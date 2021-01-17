النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة و645 حالة في العراق

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 519291 حالة؛ منها 34701 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأنه تم تسجيل 1540 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 473639 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 43 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10951 حالة وفاة.

العراق
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 608232 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12944, فيما تم تسجيل 1531 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 569429 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 25859, منهم 134 يرقدون في العناية المركزة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة و645 حالة في العراق
سبق

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 519291 حالة؛ منها 34701 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأنه تم تسجيل 1540 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 473639 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 43 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10951 حالة وفاة.

العراق
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 608232 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12944, فيما تم تسجيل 1531 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 569429 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 25859, منهم 134 يرقدون في العناية المركزة.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
05:30 PM

باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة و645 حالة في العراق

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
53

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 519291 حالة؛ منها 34701 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأنه تم تسجيل 1540 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 473639 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 43 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10951 حالة وفاة.

العراق
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 608232 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12944, فيما تم تسجيل 1531 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 569429 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 25859, منهم 134 يرقدون في العناية المركزة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,407
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,065
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,796
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,818

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة