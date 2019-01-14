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المفاوضات الليبية.. "السراج" يوقع على وثيقة وقف إطلاق النار و"حفتر" يطلب مهلة

"لافروف" أشار إلى تقدم كبير بين الطرفين

وقع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، اليوم (الاثنين) وثيقة تحدد شروط الهدنة في ليبيا، بينما طلب قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وقتاً إضافيًا لدراستها، حسبما أفاد "روسيا اليوم".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى تحقيق تقدم كبير في المشاورات بين الطرفين.

وقال "لافروف": "إن المفاوضات تركزت على النظر في وثيقة تعزز نظام وقف إطلاق النار في ليبيا وتحدد شروطه".

وبين الوزير الروسي أن "السراج" ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقعا على الوثيقة، فيما طلب "حفتر " مهلة لدراسة مسودة الاتفاق تنتهي صباح غد.

حكومة الوفاق الوطني الليبية قائد الجيش الوطني الليبي

الرئيسية/ أخبار العالم

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المفاوضات الليبية.. "السراج" يوقع على وثيقة وقف إطلاق النار و"حفتر" يطلب مهلة
سبق

وقع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، اليوم (الاثنين) وثيقة تحدد شروط الهدنة في ليبيا، بينما طلب قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وقتاً إضافيًا لدراستها، حسبما أفاد "روسيا اليوم".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى تحقيق تقدم كبير في المشاورات بين الطرفين.

وقال "لافروف": "إن المفاوضات تركزت على النظر في وثيقة تعزز نظام وقف إطلاق النار في ليبيا وتحدد شروطه".

وبين الوزير الروسي أن "السراج" ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقعا على الوثيقة، فيما طلب "حفتر " مهلة لدراسة مسودة الاتفاق تنتهي صباح غد.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
07:37 PM

المفاوضات الليبية.. "السراج" يوقع على وثيقة وقف إطلاق النار و"حفتر" يطلب مهلة

"لافروف" أشار إلى تقدم كبير بين الطرفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، اليوم (الاثنين) وثيقة تحدد شروط الهدنة في ليبيا، بينما طلب قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وقتاً إضافيًا لدراستها، حسبما أفاد "روسيا اليوم".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى تحقيق تقدم كبير في المشاورات بين الطرفين.

وقال "لافروف": "إن المفاوضات تركزت على النظر في وثيقة تعزز نظام وقف إطلاق النار في ليبيا وتحدد شروطه".

وبين الوزير الروسي أن "السراج" ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقعا على الوثيقة، فيما طلب "حفتر " مهلة لدراسة مسودة الاتفاق تنتهي صباح غد.

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