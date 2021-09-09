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سال السعودية وشركة الفنار توقعان اتفاقية مشتركة في مجال الخدمات اللوجستية

أعلنت شركتي سال السعودية للخدمات اللوجستية والفنار عن توقيعهما اتفاقية ثنائية تتضمن حصول الأخيرة على الخدمات اللوجستية وخدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة، وتهدف الاتفاقية إلى تكامل العمليات اللوجستية وخدمات المناولة الأرضية لضمان وصول وربط شحنات المنتجات الكهربائية الخاصة بشركة الفنار بجميع منافذ المملكة، حيث مثل شركة سال في عملية التوقيع مدير عام المبيعات المهندس أيمن شوري بمشاركة ممثل شركة الفنار مدير عام الشؤون الحكومية واللوجستية الأستاذ نايف السبيعي وذلك في محطة سال بمدينة الرياض.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية أكد شوري على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية في مجال تقديم الحلول اللوجستية ومناولة شحنات المنتجات الكهربائية وما لها من أثر إيجابي في خدمة هذا القطاع مشيراً بأن شركة الفنار هي احدى الشركات السعودية الرائدة في مجالها والمتميزة بمنتجاتها الكهربائية المتنوعة، كما عبّر عن سعادته في تسخير سال السعودية كافة الإمكانيات اللوجستية ووسائل الدعم لخدمة هذه الاتفاقية.

من جانبه أوضح الأستاذ نايف السبيعي أن التوقيع مع سال يمثل إضافة جوهرية للجانبين، ويعد خطوة مهمة لتحقيق أهداف الشركة المتمثلة في تفعيل نشاطها الانتاجي وعمليات الإمداد المرتبط بنقل المنتجات الكهربائية من وإلى جميع مناطق المملكة، والتي تتماشى مع سياسة الشركة في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة لدورها الفعّال في تبادل الخبرات وتعزيز دور الكفاءات الوطنية لدى الشركتين.

وتعد شركة ســال التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إحدى الشركات الوطنية التي تقدم خدماتها اللوجستية في مجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية في المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجستية والربط بين وسائط النقل الأخرى لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بجعلها منصة لوجستية عالمية ومركزاً دولياً لخدمة البضائع والشحنات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سال السعودية وشركة الفنار توقعان اتفاقية مشتركة في مجال الخدمات اللوجستية
سبق

أعلنت شركتي سال السعودية للخدمات اللوجستية والفنار عن توقيعهما اتفاقية ثنائية تتضمن حصول الأخيرة على الخدمات اللوجستية وخدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة، وتهدف الاتفاقية إلى تكامل العمليات اللوجستية وخدمات المناولة الأرضية لضمان وصول وربط شحنات المنتجات الكهربائية الخاصة بشركة الفنار بجميع منافذ المملكة، حيث مثل شركة سال في عملية التوقيع مدير عام المبيعات المهندس أيمن شوري بمشاركة ممثل شركة الفنار مدير عام الشؤون الحكومية واللوجستية الأستاذ نايف السبيعي وذلك في محطة سال بمدينة الرياض.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية أكد شوري على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية في مجال تقديم الحلول اللوجستية ومناولة شحنات المنتجات الكهربائية وما لها من أثر إيجابي في خدمة هذا القطاع مشيراً بأن شركة الفنار هي احدى الشركات السعودية الرائدة في مجالها والمتميزة بمنتجاتها الكهربائية المتنوعة، كما عبّر عن سعادته في تسخير سال السعودية كافة الإمكانيات اللوجستية ووسائل الدعم لخدمة هذه الاتفاقية.

من جانبه أوضح الأستاذ نايف السبيعي أن التوقيع مع سال يمثل إضافة جوهرية للجانبين، ويعد خطوة مهمة لتحقيق أهداف الشركة المتمثلة في تفعيل نشاطها الانتاجي وعمليات الإمداد المرتبط بنقل المنتجات الكهربائية من وإلى جميع مناطق المملكة، والتي تتماشى مع سياسة الشركة في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة لدورها الفعّال في تبادل الخبرات وتعزيز دور الكفاءات الوطنية لدى الشركتين.

وتعد شركة ســال التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إحدى الشركات الوطنية التي تقدم خدماتها اللوجستية في مجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية في المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجستية والربط بين وسائط النقل الأخرى لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بجعلها منصة لوجستية عالمية ومركزاً دولياً لخدمة البضائع والشحنات.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
03:43 PM

سال السعودية وشركة الفنار توقعان اتفاقية مشتركة في مجال الخدمات اللوجستية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركتي سال السعودية للخدمات اللوجستية والفنار عن توقيعهما اتفاقية ثنائية تتضمن حصول الأخيرة على الخدمات اللوجستية وخدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة، وتهدف الاتفاقية إلى تكامل العمليات اللوجستية وخدمات المناولة الأرضية لضمان وصول وربط شحنات المنتجات الكهربائية الخاصة بشركة الفنار بجميع منافذ المملكة، حيث مثل شركة سال في عملية التوقيع مدير عام المبيعات المهندس أيمن شوري بمشاركة ممثل شركة الفنار مدير عام الشؤون الحكومية واللوجستية الأستاذ نايف السبيعي وذلك في محطة سال بمدينة الرياض.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية أكد شوري على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية في مجال تقديم الحلول اللوجستية ومناولة شحنات المنتجات الكهربائية وما لها من أثر إيجابي في خدمة هذا القطاع مشيراً بأن شركة الفنار هي احدى الشركات السعودية الرائدة في مجالها والمتميزة بمنتجاتها الكهربائية المتنوعة، كما عبّر عن سعادته في تسخير سال السعودية كافة الإمكانيات اللوجستية ووسائل الدعم لخدمة هذه الاتفاقية.

من جانبه أوضح الأستاذ نايف السبيعي أن التوقيع مع سال يمثل إضافة جوهرية للجانبين، ويعد خطوة مهمة لتحقيق أهداف الشركة المتمثلة في تفعيل نشاطها الانتاجي وعمليات الإمداد المرتبط بنقل المنتجات الكهربائية من وإلى جميع مناطق المملكة، والتي تتماشى مع سياسة الشركة في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة لدورها الفعّال في تبادل الخبرات وتعزيز دور الكفاءات الوطنية لدى الشركتين.

وتعد شركة ســال التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إحدى الشركات الوطنية التي تقدم خدماتها اللوجستية في مجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية في المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجستية والربط بين وسائط النقل الأخرى لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بجعلها منصة لوجستية عالمية ومركزاً دولياً لخدمة البضائع والشحنات.

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