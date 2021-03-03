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مركز التميز بـ"رجال ألمع" يطلق مبادرة لتحفيز مبادرات التعليم

لدعم التوجهات الحديثة في نموذج التدريس الإلكتروني

أطلق مركز التميّز بتعليم رجال ألمع، مبادرة قائمة مدير التعليم للمعلم المتميّز عن بُعد؛ بهدف دعم التوجهات الحديثة في نموذج التدريس الإلكتروني وتقييم أداء المعلم في البيئات الافتراضية.

وقال مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري: إن "المعلمين والمعلمات يعدّون من أركان العملية التعليمية، وشاهدنا نماذج مميّزة في ظل الانتقال للتعلم الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن، لذا انطلقت مبادرة قائمة مدير التعليم بهدف تكريم المعلمين والمعلمات المتميّزين في تقديم دروسهم عبر نظام إدارة التعلم (مدرستي) وتتكون من سبعة معايير رئيسة و43 مؤشراً، عكف عليها فريق مركز التميّز، بالإضافة لعمل الإشراف التربوي في ترشيح الأسماء المختارة والبدء في عمليات التقييم".

وأكد أن هذه المبادرات والمشاريع والبرامج تهدف جميعها لتشجيع الممارسات التعليمية المتميزة والتي تتم في نموذج التعلم الإلكتروني عن بُعد لجميع التخصصات، بالإضافة لبناء معايير واضحة وقابلة للقياس للمشرف التربوي، تمّكنه من الحكم على الممارسات التدريسية والتعليمية التي ينفذها المعلم والمعلم عن بُعد، داعياً لهم بمزيدٍ من النجاح والتميّز وأن تحقق مستهدفات التعلم التي تسعى لها وزارة التعليم.

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مركز التميز بـ"رجال ألمع" يطلق مبادرة لتحفيز مبادرات التعليم
سبق

أطلق مركز التميّز بتعليم رجال ألمع، مبادرة قائمة مدير التعليم للمعلم المتميّز عن بُعد؛ بهدف دعم التوجهات الحديثة في نموذج التدريس الإلكتروني وتقييم أداء المعلم في البيئات الافتراضية.

وقال مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري: إن "المعلمين والمعلمات يعدّون من أركان العملية التعليمية، وشاهدنا نماذج مميّزة في ظل الانتقال للتعلم الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن، لذا انطلقت مبادرة قائمة مدير التعليم بهدف تكريم المعلمين والمعلمات المتميّزين في تقديم دروسهم عبر نظام إدارة التعلم (مدرستي) وتتكون من سبعة معايير رئيسة و43 مؤشراً، عكف عليها فريق مركز التميّز، بالإضافة لعمل الإشراف التربوي في ترشيح الأسماء المختارة والبدء في عمليات التقييم".

وأكد أن هذه المبادرات والمشاريع والبرامج تهدف جميعها لتشجيع الممارسات التعليمية المتميزة والتي تتم في نموذج التعلم الإلكتروني عن بُعد لجميع التخصصات، بالإضافة لبناء معايير واضحة وقابلة للقياس للمشرف التربوي، تمّكنه من الحكم على الممارسات التدريسية والتعليمية التي ينفذها المعلم والمعلم عن بُعد، داعياً لهم بمزيدٍ من النجاح والتميّز وأن تحقق مستهدفات التعلم التي تسعى لها وزارة التعليم.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
04:29 PM

مركز التميز بـ"رجال ألمع" يطلق مبادرة لتحفيز مبادرات التعليم

لدعم التوجهات الحديثة في نموذج التدريس الإلكتروني

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فايع الزيادي - رجال ألمع
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أطلق مركز التميّز بتعليم رجال ألمع، مبادرة قائمة مدير التعليم للمعلم المتميّز عن بُعد؛ بهدف دعم التوجهات الحديثة في نموذج التدريس الإلكتروني وتقييم أداء المعلم في البيئات الافتراضية.

وقال مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري: إن "المعلمين والمعلمات يعدّون من أركان العملية التعليمية، وشاهدنا نماذج مميّزة في ظل الانتقال للتعلم الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن، لذا انطلقت مبادرة قائمة مدير التعليم بهدف تكريم المعلمين والمعلمات المتميّزين في تقديم دروسهم عبر نظام إدارة التعلم (مدرستي) وتتكون من سبعة معايير رئيسة و43 مؤشراً، عكف عليها فريق مركز التميّز، بالإضافة لعمل الإشراف التربوي في ترشيح الأسماء المختارة والبدء في عمليات التقييم".

وأكد أن هذه المبادرات والمشاريع والبرامج تهدف جميعها لتشجيع الممارسات التعليمية المتميزة والتي تتم في نموذج التعلم الإلكتروني عن بُعد لجميع التخصصات، بالإضافة لبناء معايير واضحة وقابلة للقياس للمشرف التربوي، تمّكنه من الحكم على الممارسات التدريسية والتعليمية التي ينفذها المعلم والمعلم عن بُعد، داعياً لهم بمزيدٍ من النجاح والتميّز وأن تحقق مستهدفات التعلم التي تسعى لها وزارة التعليم.

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