بعد يوم من اعتقاله.. "البرهان" يكشف عن مكان رئيس الوزراء السوداني

أشار إلى أنه جلس مع "حمدوك" أمس

‬كشف القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، عن مكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الذي اقتيد أمس مع زوجته إلى مكان مجهول في الساعات الأولى من الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش.

وقال "البرهان" في مؤتمر صحفي: "إن رئيس الوزراء حمدوك ليس معتقلاً، بل هو موجود في منزلي، بعدما خشينا أن يحدث له شيء، وهو يمارس حياته بشكل طبيعي".

وذكر أنه "جلس مع حمدوك أمس".

وشدد قائد الجيش على أن الحكومة المقبلة لن تضم أي سياسيين، وستكون حكومة كفاءات.