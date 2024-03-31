جامعة الملك سعود تشارك في التوعية بـ"ساعة الأرض"

مجموعة من الطلاب شكلوا الشعار باستخدام الإضاءة الخفيفة

شاركت جامعة الملك سعود مساء اليوم في الحدث البيئي العالمي ساعة الأرض، بإشراف من كرسي أبحاث التغير المناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي، حيث تم إطفاء الأنوار في البهو الرئيس للجامعة.

وشكل مجموعة من طلاب الجامعة شعار ساعة الأرض باستخدام الإضاءة الخفيفة.

وتأتي مشاركة الجامعة كرسالة بيئية مهمة لرفع الحس البيئي بقضية التغير المناخي، وللتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، والاهتمام بمستقبل كوكب الأرض.

