النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أرقام تصاعدية: أمريكا تسجِّل أكثر من 669 ألف إصابة ووفاة بـ"كورونا"

سجَّلت 27 ألفًا و413 إصابة بالفيروس و2336 وفاة في آخر 24 ساعة

أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي التفاصيل، كشفت أحدث الإحصائيات عن تسجيل الولايات المتحدة يوم الأربعاء 27.413 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2.336 حالة وفاة بسبب الفيروس في آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 641.299 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 28.383 حالة وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
أرقام تصاعدية: أمريكا تسجِّل أكثر من 669 ألف إصابة ووفاة بـ"كورونا"
سبق

أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي التفاصيل، كشفت أحدث الإحصائيات عن تسجيل الولايات المتحدة يوم الأربعاء 27.413 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2.336 حالة وفاة بسبب الفيروس في آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 641.299 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 28.383 حالة وفاة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
01:05 AM

أرقام تصاعدية: أمريكا تسجِّل أكثر من 669 ألف إصابة ووفاة بـ"كورونا"

سجَّلت 27 ألفًا و413 إصابة بالفيروس و2336 وفاة في آخر 24 ساعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,319

أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي التفاصيل، كشفت أحدث الإحصائيات عن تسجيل الولايات المتحدة يوم الأربعاء 27.413 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2.336 حالة وفاة بسبب الفيروس في آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 641.299 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 28.383 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,256
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,571
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,128
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,302

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة