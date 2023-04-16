وفي التفاصيل، كشفت أحدث الإحصائيات عن تسجيل الولايات المتحدة يوم الأربعاء 27.413 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2.336 حالة وفاة بسبب الفيروس في آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 641.299 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 28.383 حالة وفاة.

أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

أرقام تصاعدية: أمريكا تسجِّل أكثر من 669 ألف إصابة ووفاة بـ"كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-16 أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي التفاصيل، كشفت أحدث الإحصائيات عن تسجيل الولايات المتحدة يوم الأربعاء 27.413 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2.336 حالة وفاة بسبب الفيروس في آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 641.299 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 28.383 حالة وفاة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 01:05 AM

أرقام تصاعدية: أمريكا تسجِّل أكثر من 669 ألف إصابة ووفاة بـ"كورونا" سجَّلت 27 ألفًا و413 إصابة بالفيروس و2336 وفاة في آخر 24 ساعة





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أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي التفاصيل، كشفت أحدث الإحصائيات عن تسجيل الولايات المتحدة يوم الأربعاء 27.413 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2.336 حالة وفاة بسبب الفيروس في آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 641.299 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 28.383 حالة وفاة.