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شاهد.. "ردم وتحصين 1848 بئرًا خطرة" بمناطق المملكة

تنفيذ من "البيئة" يشمل المهجورة والمكشوفة ويسعى للتأمين

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بردم وتحصين 1848 بئرًا مكشوفة ومهجورة في مختلف مناطق المملكة.

وقالت الوزارة: إنها تستهدف ردم وتحصين 2450 بئرًا من الآبار المكشوفة والمهجورة، والتي تسبب خطورة على المواطنين.

وأوضحت أنه تم ردم 616 بئرًا في منطقة الرياض، و511 في منطقة مكة المكرمة، و525 في منطقة حائل، وتحصين 7 آبار، وفي تبوك تم ردم 55 بئرًا، وتحصين 37 بئرًا، وفي الحدود الشمالية تم تحصين 80 بئرًا وردم بئرين في منطقة الجوف.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "ردم وتحصين 1848 بئرًا خطرة" بمناطق المملكة
سبق

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بردم وتحصين 1848 بئرًا مكشوفة ومهجورة في مختلف مناطق المملكة.

وقالت الوزارة: إنها تستهدف ردم وتحصين 2450 بئرًا من الآبار المكشوفة والمهجورة، والتي تسبب خطورة على المواطنين.

وأوضحت أنه تم ردم 616 بئرًا في منطقة الرياض، و511 في منطقة مكة المكرمة، و525 في منطقة حائل، وتحصين 7 آبار، وفي تبوك تم ردم 55 بئرًا، وتحصين 37 بئرًا، وفي الحدود الشمالية تم تحصين 80 بئرًا وردم بئرين في منطقة الجوف.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
12:03 PM

شاهد.. "ردم وتحصين 1848 بئرًا خطرة" بمناطق المملكة

تنفيذ من "البيئة" يشمل المهجورة والمكشوفة ويسعى للتأمين

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,387

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بردم وتحصين 1848 بئرًا مكشوفة ومهجورة في مختلف مناطق المملكة.

وقالت الوزارة: إنها تستهدف ردم وتحصين 2450 بئرًا من الآبار المكشوفة والمهجورة، والتي تسبب خطورة على المواطنين.

وأوضحت أنه تم ردم 616 بئرًا في منطقة الرياض، و511 في منطقة مكة المكرمة، و525 في منطقة حائل، وتحصين 7 آبار، وفي تبوك تم ردم 55 بئرًا، وتحصين 37 بئرًا، وفي الحدود الشمالية تم تحصين 80 بئرًا وردم بئرين في منطقة الجوف.

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