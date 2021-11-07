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بمشاركة وزير الرياضة.. أمانة جدة تنظم حملة توعية لحماية النمر العربي

تستهدف التوعية بضرورة الحفاظ على القطط البريّة المهددة بالانقراض عالميًا

بمشاركة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نظمت أمانة محافظة جدة مبادرة Catwalk إحدى حملات منظمة كاتمو سفير Catmosphere العالمية للمشي؛ لرفع الوعي بضرورة حماية القطط البريّة "النمر العربي" للمحافظة على البيئة وتعزيزها وكذلك تحفيز العمل التطوعي.

وتهدف المبادرة إلى التوعية بضرورة حماية القطط البريّة المهددة بالانقراض في كل أرجاء العالم ودعم النمر العربي ونوادر النمور، وتحقيق مستهدفات حماية البيئية حيث انطلقت المبادرة من ممشى "الألوان" بالواجهة البحرية و"اليمامة" بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة بمشاركة أفراد المجتمع تشجيعاً لممارسة رياضة المشي.

وثمّن مدير عام العلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حموده مشاركة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل في المبادرة التي نظمتها الأمانة حيث كان لها الأثر الأكبر في مواصلة الجهود لمزيد من المبادرات التطوعية التي تتناسب مع جميع أفراد المجتمع تماشياً مع دور الأمانة في مجال المسؤولية المجتمعية، ضمن جهودها المتواصلة للمساهمة في مواكبة المناسبات العالمية وامتداداً لالتزامها بغرس مبادئ التطوع لدى السكان تجاه مجتمعهم.

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بمشاركة وزير الرياضة.. أمانة جدة تنظم حملة توعية لحماية النمر العربي
سبق

بمشاركة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نظمت أمانة محافظة جدة مبادرة Catwalk إحدى حملات منظمة كاتمو سفير Catmosphere العالمية للمشي؛ لرفع الوعي بضرورة حماية القطط البريّة "النمر العربي" للمحافظة على البيئة وتعزيزها وكذلك تحفيز العمل التطوعي.

وتهدف المبادرة إلى التوعية بضرورة حماية القطط البريّة المهددة بالانقراض في كل أرجاء العالم ودعم النمر العربي ونوادر النمور، وتحقيق مستهدفات حماية البيئية حيث انطلقت المبادرة من ممشى "الألوان" بالواجهة البحرية و"اليمامة" بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة بمشاركة أفراد المجتمع تشجيعاً لممارسة رياضة المشي.

وثمّن مدير عام العلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حموده مشاركة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل في المبادرة التي نظمتها الأمانة حيث كان لها الأثر الأكبر في مواصلة الجهود لمزيد من المبادرات التطوعية التي تتناسب مع جميع أفراد المجتمع تماشياً مع دور الأمانة في مجال المسؤولية المجتمعية، ضمن جهودها المتواصلة للمساهمة في مواكبة المناسبات العالمية وامتداداً لالتزامها بغرس مبادئ التطوع لدى السكان تجاه مجتمعهم.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
03:13 PM

بمشاركة وزير الرياضة.. أمانة جدة تنظم حملة توعية لحماية النمر العربي

تستهدف التوعية بضرورة الحفاظ على القطط البريّة المهددة بالانقراض عالميًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بمشاركة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نظمت أمانة محافظة جدة مبادرة Catwalk إحدى حملات منظمة كاتمو سفير Catmosphere العالمية للمشي؛ لرفع الوعي بضرورة حماية القطط البريّة "النمر العربي" للمحافظة على البيئة وتعزيزها وكذلك تحفيز العمل التطوعي.

وتهدف المبادرة إلى التوعية بضرورة حماية القطط البريّة المهددة بالانقراض في كل أرجاء العالم ودعم النمر العربي ونوادر النمور، وتحقيق مستهدفات حماية البيئية حيث انطلقت المبادرة من ممشى "الألوان" بالواجهة البحرية و"اليمامة" بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة بمشاركة أفراد المجتمع تشجيعاً لممارسة رياضة المشي.

وثمّن مدير عام العلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حموده مشاركة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل في المبادرة التي نظمتها الأمانة حيث كان لها الأثر الأكبر في مواصلة الجهود لمزيد من المبادرات التطوعية التي تتناسب مع جميع أفراد المجتمع تماشياً مع دور الأمانة في مجال المسؤولية المجتمعية، ضمن جهودها المتواصلة للمساهمة في مواكبة المناسبات العالمية وامتداداً لالتزامها بغرس مبادئ التطوع لدى السكان تجاه مجتمعهم.

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