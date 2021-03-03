غرفة فض المنازعات تفرض غرامة مالية على "الأهلي" بـ6 ملايين ريال

ألزمت غرفة فض المنازعات النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، بدفع مبلغ قدره 6 ملايين ريال، لنادي الفتح؛ نظير اتفاقية انتقال اللاعب محمد المجحد، بالإضافة إلى دفع 5 آلاف ريال كرسوم الدعوى.

ومنح القرار مدة 30 يوماً لسداد المبلغ المطلوب، تبدأ من نهاية المدة النظامية لتقديم الاستئناف أو بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.