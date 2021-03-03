غرفة فض المنازعات تفرض غرامة مالية على "الأهلي" بـ6 ملايين ريال
ألزمت غرفة فض المنازعات النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، بدفع مبلغ قدره 6 ملايين ريال، لنادي الفتح؛ نظير اتفاقية انتقال اللاعب محمد المجحد، بالإضافة إلى دفع 5 آلاف ريال كرسوم الدعوى.
ومنح القرار مدة 30 يوماً لسداد المبلغ المطلوب، تبدأ من نهاية المدة النظامية لتقديم الاستئناف أو بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
الأهلي
غرفة فض المنازعات
غرفة فض المنازعات تفرض غرامة مالية على "الأهلي" بـ6 ملايين ريال
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-03
ألزمت غرفة فض المنازعات النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، بدفع مبلغ قدره 6 ملايين ريال، لنادي الفتح؛ نظير اتفاقية انتقال اللاعب محمد المجحد، بالإضافة إلى دفع 5 آلاف ريال كرسوم الدعوى.
ومنح القرار مدة 30 يوماً لسداد المبلغ المطلوب، تبدأ من نهاية المدة النظامية لتقديم الاستئناف أو بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
04:03 PM
غرفة فض المنازعات تفرض غرامة مالية على "الأهلي" بـ6 ملايين ريال
ألزمت غرفة فض المنازعات النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، بدفع مبلغ قدره 6 ملايين ريال، لنادي الفتح؛ نظير اتفاقية انتقال اللاعب محمد المجحد، بالإضافة إلى دفع 5 آلاف ريال كرسوم الدعوى.
ومنح القرار مدة 30 يوماً لسداد المبلغ المطلوب، تبدأ من نهاية المدة النظامية لتقديم الاستئناف أو بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.