السعودية تستقبل "السفينة الحوت" لتنضم إلى أسطول السفن السياحية بالمملكة

تبدأ من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وستكون ينبع هي المحطة التالية لها

استقبل ميناء الملك عبدالله السفينة السياحية العملاق "بيليسيما" وهي الأكبر من نوعها التي تزور المملكة لتنضم إلى أسطول السفن السياحية التي تعمل في المملكة لتحقيق 100 مليون زيارة محلية ودولية بحلول عام 2030.

ووفقًا للاستراتيجية الوطنية للسياحة، رست السفينة التي يطلق عليها عالميًا "السفينة الحوت" في ميناء الملك عبدالله لتتيح للسياح مشاهدة معالم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ التي انضمت إلى مسار رحلات الكروز البحري إلى المملكة لتبدأ جولاتها في البحر الأحمر للسنة الثانية على التوالي.

وبدأت السفينة رحلتها الشتوية التي تمتد لسبع ليالٍ بالإبحار من جدة وبعد توقفها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حيث يتسنى للسياح زيارة المدينة المنورة أو قضاء يوم ممتع على شاطئ بيور أو شاطئ يام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فيما ستكون مدينة ينبع هي المحطة التالية قبل توجهها إلى مدينة العقبة الأردنية وستبحر الرحلات تباعًا من جدة مساء كل سبت ليستمر ميناء الملك عبدالله في استقبال السفينة مرة كل أسبوع طوال شهري نوفمبر وديسمبر من هذا العالم.