النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العمري: هذه أسباب "هزة" خميس مشيط اليوم وإحساس الأهالي بها

لم تحصل فيها زلازل إطلاقًا لأنها ثابتة ولا تعد ضمن المناطق الزلزالية

أوضح المشرف على مركز الدراسات الزلزالية، ورئيس الجمعية السعودية لعلم الأرض بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العمري، أن المنطقة التي حصلت فيها الهزة الأرضية الصغيرة، اليوم عند الساعة 15:6، وتبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط، وبقوة بلغت 3,45 على مقياس ريختر وعمق 6 کم، لم تحصل فيها زلازل إطلاقًا، لأنها منطقة ثابتة ولا تعد ضمن المناطق الزلزالية.

وأشار "العمري" إلى أن الإحساس الذي شعر به الأهالي بالزلزال هو نتيجة العمق البؤري الأقل من 6 کم، وهذا العمق بسيط على درجة 3 وليس له آثار أو تبعيات.

وأضاف، أنه قد يكون سبب الهزة الأرضية البسيطة نتيجة الصدوع القديمة التي تم استعادة نشاطها بسبب نشاطات البشر في المحاجر الحالية أو التفجيرات الصخرية أو كمیات الأمطار الكبيرة التي شهدتها عسير وتحديدًا شرق محافظة خميس مشيط حيث ذهبت مياهها إلى الشقوق السفلية في الأرض وعملت بعدها حركة.

وأردف "رئيس الجمعية السعودية لعلم الأرض بجامعة الملك سعود"، أن الهزات وقعت بالقرب من سد تندحة ومن المسلّم به أن السدود عند امتلائها بالمياه تضغط بقوة على الفجوات والشقوق الصخرية مسببة هزات أرضية، وهذه الهزات في الغالب محلية وليس لها تأثير على البنية التحتية أو السكان.

خميس مشيط مركز الدراسات الزلزالية هزة أرضية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العمري: هذه أسباب "هزة" خميس مشيط اليوم وإحساس الأهالي بها
سبق

أوضح المشرف على مركز الدراسات الزلزالية، ورئيس الجمعية السعودية لعلم الأرض بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العمري، أن المنطقة التي حصلت فيها الهزة الأرضية الصغيرة، اليوم عند الساعة 15:6، وتبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط، وبقوة بلغت 3,45 على مقياس ريختر وعمق 6 کم، لم تحصل فيها زلازل إطلاقًا، لأنها منطقة ثابتة ولا تعد ضمن المناطق الزلزالية.

وأشار "العمري" إلى أن الإحساس الذي شعر به الأهالي بالزلزال هو نتيجة العمق البؤري الأقل من 6 کم، وهذا العمق بسيط على درجة 3 وليس له آثار أو تبعيات.

وأضاف، أنه قد يكون سبب الهزة الأرضية البسيطة نتيجة الصدوع القديمة التي تم استعادة نشاطها بسبب نشاطات البشر في المحاجر الحالية أو التفجيرات الصخرية أو كمیات الأمطار الكبيرة التي شهدتها عسير وتحديدًا شرق محافظة خميس مشيط حيث ذهبت مياهها إلى الشقوق السفلية في الأرض وعملت بعدها حركة.

وأردف "رئيس الجمعية السعودية لعلم الأرض بجامعة الملك سعود"، أن الهزات وقعت بالقرب من سد تندحة ومن المسلّم به أن السدود عند امتلائها بالمياه تضغط بقوة على الفجوات والشقوق الصخرية مسببة هزات أرضية، وهذه الهزات في الغالب محلية وليس لها تأثير على البنية التحتية أو السكان.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
11:16 PM

العمري: هذه أسباب "هزة" خميس مشيط اليوم وإحساس الأهالي بها

لم تحصل فيها زلازل إطلاقًا لأنها ثابتة ولا تعد ضمن المناطق الزلزالية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
8,029

أوضح المشرف على مركز الدراسات الزلزالية، ورئيس الجمعية السعودية لعلم الأرض بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العمري، أن المنطقة التي حصلت فيها الهزة الأرضية الصغيرة، اليوم عند الساعة 15:6، وتبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط، وبقوة بلغت 3,45 على مقياس ريختر وعمق 6 کم، لم تحصل فيها زلازل إطلاقًا، لأنها منطقة ثابتة ولا تعد ضمن المناطق الزلزالية.

وأشار "العمري" إلى أن الإحساس الذي شعر به الأهالي بالزلزال هو نتيجة العمق البؤري الأقل من 6 کم، وهذا العمق بسيط على درجة 3 وليس له آثار أو تبعيات.

وأضاف، أنه قد يكون سبب الهزة الأرضية البسيطة نتيجة الصدوع القديمة التي تم استعادة نشاطها بسبب نشاطات البشر في المحاجر الحالية أو التفجيرات الصخرية أو كمیات الأمطار الكبيرة التي شهدتها عسير وتحديدًا شرق محافظة خميس مشيط حيث ذهبت مياهها إلى الشقوق السفلية في الأرض وعملت بعدها حركة.

وأردف "رئيس الجمعية السعودية لعلم الأرض بجامعة الملك سعود"، أن الهزات وقعت بالقرب من سد تندحة ومن المسلّم به أن السدود عند امتلائها بالمياه تضغط بقوة على الفجوات والشقوق الصخرية مسببة هزات أرضية، وهذه الهزات في الغالب محلية وليس لها تأثير على البنية التحتية أو السكان.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,067
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,958
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,238
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,157

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة