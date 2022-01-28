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مكتب الميزانية في الكونغرس يكشف "الخسائر الكارثية" للإغلاق الحكومي الأميركي

إجمالي خسائر الناتج الداخلي 11 مليار دولار بينها 3 مليارات "لا يمكن تعويضها"

أعلن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، الاثنين، أن الإغلاق الجزئي لأجهزة الحكومة الفدرالية، الذي استمر لأكثر من شهر، كلف إجمالي الناتج الداخلي 11 مليار دولار، بينها 3 مليارات "لا يمكن تعويضها" وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأوضح المكتب في بيان أنه "نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي، يرى مكتب الميزانية في الكونغرس أنه تم اقتطاع 3 مليارات دولار من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد في الفصل الرابع من 2018".

وأضاف المكتب: "وخلال الفصل الأول من 2019، تدنى مستوى إجمالي الناتج الداخلي بثمانية مليارات دولار بما يعكس أن أسابيع الإغلاق الخمسة واستئناف النشاط الاقتصادي، عند استئناف التمويل".


وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وقع الجمعة قرار تمويل الحكومة الاتحادية وتقديم تمويل مؤقت لمدة 3 أسابيع، على أن يحاول أعضاء الكونغرس خلال هذه الفترة التفاوض بشأن مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى 30 سبتمبر.

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مكتب الميزانية في الكونغرس يكشف "الخسائر الكارثية" للإغلاق الحكومي الأميركي
سبق

أعلن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، الاثنين، أن الإغلاق الجزئي لأجهزة الحكومة الفدرالية، الذي استمر لأكثر من شهر، كلف إجمالي الناتج الداخلي 11 مليار دولار، بينها 3 مليارات "لا يمكن تعويضها" وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأوضح المكتب في بيان أنه "نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي، يرى مكتب الميزانية في الكونغرس أنه تم اقتطاع 3 مليارات دولار من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد في الفصل الرابع من 2018".

وأضاف المكتب: "وخلال الفصل الأول من 2019، تدنى مستوى إجمالي الناتج الداخلي بثمانية مليارات دولار بما يعكس أن أسابيع الإغلاق الخمسة واستئناف النشاط الاقتصادي، عند استئناف التمويل".


وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وقع الجمعة قرار تمويل الحكومة الاتحادية وتقديم تمويل مؤقت لمدة 3 أسابيع، على أن يحاول أعضاء الكونغرس خلال هذه الفترة التفاوض بشأن مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى 30 سبتمبر.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
09:31 PM

مكتب الميزانية في الكونغرس يكشف "الخسائر الكارثية" للإغلاق الحكومي الأميركي

إجمالي خسائر الناتج الداخلي 11 مليار دولار بينها 3 مليارات "لا يمكن تعويضها"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، الاثنين، أن الإغلاق الجزئي لأجهزة الحكومة الفدرالية، الذي استمر لأكثر من شهر، كلف إجمالي الناتج الداخلي 11 مليار دولار، بينها 3 مليارات "لا يمكن تعويضها" وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأوضح المكتب في بيان أنه "نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي، يرى مكتب الميزانية في الكونغرس أنه تم اقتطاع 3 مليارات دولار من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد في الفصل الرابع من 2018".

وأضاف المكتب: "وخلال الفصل الأول من 2019، تدنى مستوى إجمالي الناتج الداخلي بثمانية مليارات دولار بما يعكس أن أسابيع الإغلاق الخمسة واستئناف النشاط الاقتصادي، عند استئناف التمويل".


وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وقع الجمعة قرار تمويل الحكومة الاتحادية وتقديم تمويل مؤقت لمدة 3 أسابيع، على أن يحاول أعضاء الكونغرس خلال هذه الفترة التفاوض بشأن مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى 30 سبتمبر.

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200 مليون

200 مليون

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