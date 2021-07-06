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مصر.. حبس مهندسة تَعَدّت على طليقها وصَفعته أمام زملائه

بسبب خلافات أسرية حول زيادة مبلغ النفقة المخصصة للأطفال

أصدرت محكمة جُنَح الدقي بالعاصمة المصرية القاهرة، حكمًا بسَجن مهندسةٍ شهرًا وكفالة 5000 جنيه؛ لقيامها بضرب طليقها وصَفعه على وجهه داخل مقر عمله، بسبب الخلافات الزوجية بينهما.

وكان المجني عليه قد تقدم ببلاغ ضد مطلقته، اتهمها فيه بالتعدي عليه بالضرب أمام زملائه، عندما تَوجهت إليه في مقر عمله ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلافات الزوجية بينهما وطلبها زيادة نفقة أطفاله.

وعندما طلب منها الحديث في هذه الأمور في وقت لاحق وخارج مكان عمله، انفعلت وصفعته على وجهه أمام المتواجدين معه بالمكان من زملائه؛ ليتدخل أحدهم ويمنعها من استكمال تعديها عليه.

وبناء عليه، أحيل البلاغ للمحكمة؛ فقضت بحبسها وتغريمها.

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مصر.. حبس مهندسة تَعَدّت على طليقها وصَفعته أمام زملائه
سبق

أصدرت محكمة جُنَح الدقي بالعاصمة المصرية القاهرة، حكمًا بسَجن مهندسةٍ شهرًا وكفالة 5000 جنيه؛ لقيامها بضرب طليقها وصَفعه على وجهه داخل مقر عمله، بسبب الخلافات الزوجية بينهما.

وكان المجني عليه قد تقدم ببلاغ ضد مطلقته، اتهمها فيه بالتعدي عليه بالضرب أمام زملائه، عندما تَوجهت إليه في مقر عمله ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلافات الزوجية بينهما وطلبها زيادة نفقة أطفاله.

وعندما طلب منها الحديث في هذه الأمور في وقت لاحق وخارج مكان عمله، انفعلت وصفعته على وجهه أمام المتواجدين معه بالمكان من زملائه؛ ليتدخل أحدهم ويمنعها من استكمال تعديها عليه.

وبناء عليه، أحيل البلاغ للمحكمة؛ فقضت بحبسها وتغريمها.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
10:56 AM

مصر.. حبس مهندسة تَعَدّت على طليقها وصَفعته أمام زملائه

بسبب خلافات أسرية حول زيادة مبلغ النفقة المخصصة للأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت محكمة جُنَح الدقي بالعاصمة المصرية القاهرة، حكمًا بسَجن مهندسةٍ شهرًا وكفالة 5000 جنيه؛ لقيامها بضرب طليقها وصَفعه على وجهه داخل مقر عمله، بسبب الخلافات الزوجية بينهما.

وكان المجني عليه قد تقدم ببلاغ ضد مطلقته، اتهمها فيه بالتعدي عليه بالضرب أمام زملائه، عندما تَوجهت إليه في مقر عمله ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلافات الزوجية بينهما وطلبها زيادة نفقة أطفاله.

وعندما طلب منها الحديث في هذه الأمور في وقت لاحق وخارج مكان عمله، انفعلت وصفعته على وجهه أمام المتواجدين معه بالمكان من زملائه؛ ليتدخل أحدهم ويمنعها من استكمال تعديها عليه.

وبناء عليه، أحيل البلاغ للمحكمة؛ فقضت بحبسها وتغريمها.

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