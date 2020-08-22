النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيطاليا تتخطى الألف إصابة بـ"كورونا" لأول مرة منذ مايو

1.071 حالة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (السبت)، بتسجيل البلاد 1.071 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتتخطى عتبة الألف إصابة يوميًا، لأول مرة منذ مايو (أيار)، عقب تخفيف الحكومة إجراءات العزل العام الصارمة.

وسجلت البلاد أعلى حصيلة إصابات في 12 مايو، بلغت 1402 حالة، قبل ستة أيام من إعادة فتح المطاعم والحانات والمتاجر بعد إغلاق استمر عشرة أسابيع، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت إيطاليا، إحدى أكثر دول أوروبا تضررًا من جائحة كورونا، قد تمكنت من احتواء الفيروس بعد بلوغها الذروة في الوفيات والإصابات بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، إلا أنها شهدت زيادة مطردة في الإصابات خلال الشهر الماضي، أشار الخبراء إلى أنها ناجمة عن التجمعات المرتبطة بالعطلات والسهرات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إيطاليا تتخطى الألف إصابة بـ"كورونا" لأول مرة منذ مايو
سبق

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (السبت)، بتسجيل البلاد 1.071 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتتخطى عتبة الألف إصابة يوميًا، لأول مرة منذ مايو (أيار)، عقب تخفيف الحكومة إجراءات العزل العام الصارمة.

وسجلت البلاد أعلى حصيلة إصابات في 12 مايو، بلغت 1402 حالة، قبل ستة أيام من إعادة فتح المطاعم والحانات والمتاجر بعد إغلاق استمر عشرة أسابيع، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت إيطاليا، إحدى أكثر دول أوروبا تضررًا من جائحة كورونا، قد تمكنت من احتواء الفيروس بعد بلوغها الذروة في الوفيات والإصابات بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، إلا أنها شهدت زيادة مطردة في الإصابات خلال الشهر الماضي، أشار الخبراء إلى أنها ناجمة عن التجمعات المرتبطة بالعطلات والسهرات.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
09:09 PM

إيطاليا تتخطى الألف إصابة بـ"كورونا" لأول مرة منذ مايو

1.071 حالة خلال 24 ساعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
315

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (السبت)، بتسجيل البلاد 1.071 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتتخطى عتبة الألف إصابة يوميًا، لأول مرة منذ مايو (أيار)، عقب تخفيف الحكومة إجراءات العزل العام الصارمة.

وسجلت البلاد أعلى حصيلة إصابات في 12 مايو، بلغت 1402 حالة، قبل ستة أيام من إعادة فتح المطاعم والحانات والمتاجر بعد إغلاق استمر عشرة أسابيع، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت إيطاليا، إحدى أكثر دول أوروبا تضررًا من جائحة كورونا، قد تمكنت من احتواء الفيروس بعد بلوغها الذروة في الوفيات والإصابات بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، إلا أنها شهدت زيادة مطردة في الإصابات خلال الشهر الماضي، أشار الخبراء إلى أنها ناجمة عن التجمعات المرتبطة بالعطلات والسهرات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,110
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,432
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,521
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,857

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة