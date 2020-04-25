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"بلدية صامطة" تستقبل شهر رمضان بجولات صحية مكثفة على المطاعم والمحال

لمتابعة نظافة الأطعمة ومصادرة المواد غير الصالحة وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين

أنهت أمانة منطقة جازان، ممثلة ببلدية محافظة صامطة، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بتنفيذ خطة شاملة على مستوى نطاق خدماتها للتركيز على متابعة الشروط الصحية الخاصة بالبوفيهات والمطاعم والمحال ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك بإشراف مباشر من مراقبي صحة البيئة بالبلدية، ومتابعة أعمال النظافة داخل وخارج حدودها لنطاق خدماتها لرفع المخلفات والنظافة الدورية للأرصفة والشوارع.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية محافظة صامطة، المهندس هادي بن علي دغريري، أنه تم تكليف عدد من المراقبين الصحيين بالإشراف على المحال التجارية والمطابخ والمطاعم والبوفيهات وأسواق الخضار والفواكه؛ وذلك لمتابعة نظافة المحال والمواد والأطعمة المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومصادرة المواد غير الصالحة، وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين.

وأضاف "الدغريري" بأن البلدية قامت بجولات ميدانية على جميع المطاعم والمطابخ والبوفيهات والمخابز والمحال التموينية للوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية بها، والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وتم عمل خطة عمل لإدارة صحة البيئة بالبلدية خلال شهر رمضان المبارك. مبينًا أن البلدية جهَّزت المسلخ الخاص بالبلدية، وقامت بتوفير العدد الكافي من الجزارين والمشرفين لاستقبال الذبائح واستلامها، والإشراف المباشر من الطبيب البيطري المشرف من قِبل البلدية أثناء وبعد الذبح، مع المراقبة المباشرة للمخالفات الخاصة بالذبح. وتم وضع خطة عمل للمسلخ خلال شهر رمضان.

وأشار "الدغريري" إلى أن أعمال النظافة تتم وفق خطة شاملة على مستوى المحافظة للتركيز على أعمال النظافة داخل وخارج حدود المركز؛ وذلك لالتقاط المخلفات، ورفع القمامة، ونظافة الأرصفة والشوارع. منوهًا بأنه تم الانتهاء من تجهيز وتهيئة موقع السوق الرمضاني، وتم ترقيم البسطات، والانتهاء من تركيب المظلات والإنارة اللازمة للموقع.

جازان بلدية صامطة شهر رمضان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية صامطة" تستقبل شهر رمضان بجولات صحية مكثفة على المطاعم والمحال
سبق

أنهت أمانة منطقة جازان، ممثلة ببلدية محافظة صامطة، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بتنفيذ خطة شاملة على مستوى نطاق خدماتها للتركيز على متابعة الشروط الصحية الخاصة بالبوفيهات والمطاعم والمحال ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك بإشراف مباشر من مراقبي صحة البيئة بالبلدية، ومتابعة أعمال النظافة داخل وخارج حدودها لنطاق خدماتها لرفع المخلفات والنظافة الدورية للأرصفة والشوارع.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية محافظة صامطة، المهندس هادي بن علي دغريري، أنه تم تكليف عدد من المراقبين الصحيين بالإشراف على المحال التجارية والمطابخ والمطاعم والبوفيهات وأسواق الخضار والفواكه؛ وذلك لمتابعة نظافة المحال والمواد والأطعمة المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومصادرة المواد غير الصالحة، وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين.

وأضاف "الدغريري" بأن البلدية قامت بجولات ميدانية على جميع المطاعم والمطابخ والبوفيهات والمخابز والمحال التموينية للوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية بها، والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وتم عمل خطة عمل لإدارة صحة البيئة بالبلدية خلال شهر رمضان المبارك. مبينًا أن البلدية جهَّزت المسلخ الخاص بالبلدية، وقامت بتوفير العدد الكافي من الجزارين والمشرفين لاستقبال الذبائح واستلامها، والإشراف المباشر من الطبيب البيطري المشرف من قِبل البلدية أثناء وبعد الذبح، مع المراقبة المباشرة للمخالفات الخاصة بالذبح. وتم وضع خطة عمل للمسلخ خلال شهر رمضان.

وأشار "الدغريري" إلى أن أعمال النظافة تتم وفق خطة شاملة على مستوى المحافظة للتركيز على أعمال النظافة داخل وخارج حدود المركز؛ وذلك لالتقاط المخلفات، ورفع القمامة، ونظافة الأرصفة والشوارع. منوهًا بأنه تم الانتهاء من تجهيز وتهيئة موقع السوق الرمضاني، وتم ترقيم البسطات، والانتهاء من تركيب المظلات والإنارة اللازمة للموقع.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
11:49 PM
اخر تعديل
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
05:46 AM

"بلدية صامطة" تستقبل شهر رمضان بجولات صحية مكثفة على المطاعم والمحال

لمتابعة نظافة الأطعمة ومصادرة المواد غير الصالحة وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أنهت أمانة منطقة جازان، ممثلة ببلدية محافظة صامطة، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بتنفيذ خطة شاملة على مستوى نطاق خدماتها للتركيز على متابعة الشروط الصحية الخاصة بالبوفيهات والمطاعم والمحال ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك بإشراف مباشر من مراقبي صحة البيئة بالبلدية، ومتابعة أعمال النظافة داخل وخارج حدودها لنطاق خدماتها لرفع المخلفات والنظافة الدورية للأرصفة والشوارع.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية محافظة صامطة، المهندس هادي بن علي دغريري، أنه تم تكليف عدد من المراقبين الصحيين بالإشراف على المحال التجارية والمطابخ والمطاعم والبوفيهات وأسواق الخضار والفواكه؛ وذلك لمتابعة نظافة المحال والمواد والأطعمة المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومصادرة المواد غير الصالحة، وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين.

وأضاف "الدغريري" بأن البلدية قامت بجولات ميدانية على جميع المطاعم والمطابخ والبوفيهات والمخابز والمحال التموينية للوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية بها، والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وتم عمل خطة عمل لإدارة صحة البيئة بالبلدية خلال شهر رمضان المبارك. مبينًا أن البلدية جهَّزت المسلخ الخاص بالبلدية، وقامت بتوفير العدد الكافي من الجزارين والمشرفين لاستقبال الذبائح واستلامها، والإشراف المباشر من الطبيب البيطري المشرف من قِبل البلدية أثناء وبعد الذبح، مع المراقبة المباشرة للمخالفات الخاصة بالذبح. وتم وضع خطة عمل للمسلخ خلال شهر رمضان.

وأشار "الدغريري" إلى أن أعمال النظافة تتم وفق خطة شاملة على مستوى المحافظة للتركيز على أعمال النظافة داخل وخارج حدود المركز؛ وذلك لالتقاط المخلفات، ورفع القمامة، ونظافة الأرصفة والشوارع. منوهًا بأنه تم الانتهاء من تجهيز وتهيئة موقع السوق الرمضاني، وتم ترقيم البسطات، والانتهاء من تركيب المظلات والإنارة اللازمة للموقع.

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