"المسعودي" يشكر وزير التعليم ويؤكد: ستكون حافزاً لخدمة الوطن

بعد قرار "آل الشيخ" بتمديد تكليفه مديراً لتعليم جدة لعامين قادمين

ثمن مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي ثقة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتمديد تكليفه مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة لمدة عامين ابتداءً من تاريخ انتهاء تكليفه السابق في 18 / 12 / 1441هـ، في خطوة سباقة من وزارة التعليم للاستقرار الإداري في إدارات التعليم مشيراً إلى أنها ستكون حافزاً لخدمة الوطن، سائلاً المولى عز وجل التوفيق لأداء مهامه على أكمل وجه وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.