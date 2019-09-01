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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7912.30 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 107.47 نقطة ليقفل عند مستوى 7912.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 93 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 85 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، الدريس، الفاخرية، زين السعودية، وأنابيب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: اللجين، السعودي الفرنسي، الأهلي، ساب، والعربي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.71% و3.83%.

فيما كانت أسهم شركات: الراجحي، أميانتيت، الإنماء، دار الأركان، والتصنيع هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، سابك، الدريس، وأميانتيت هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 105.92 نقطة ليقفل عند مستوى 3762.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 38 ألف سهم تقاسمتها 91 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7912.30 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 107.47 نقطة ليقفل عند مستوى 7912.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 93 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 85 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، الدريس، الفاخرية، زين السعودية، وأنابيب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: اللجين، السعودي الفرنسي، الأهلي، ساب، والعربي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.71% و3.83%.

فيما كانت أسهم شركات: الراجحي، أميانتيت، الإنماء، دار الأركان، والتصنيع هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، سابك، الدريس، وأميانتيت هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 105.92 نقطة ليقفل عند مستوى 3762.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 38 ألف سهم تقاسمتها 91 صفقة.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
04:13 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7912.30 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 107.47 نقطة ليقفل عند مستوى 7912.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 93 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 85 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، الدريس، الفاخرية، زين السعودية، وأنابيب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: اللجين، السعودي الفرنسي، الأهلي، ساب، والعربي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.71% و3.83%.

فيما كانت أسهم شركات: الراجحي، أميانتيت، الإنماء، دار الأركان، والتصنيع هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، سابك، الدريس، وأميانتيت هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 105.92 نقطة ليقفل عند مستوى 3762.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 38 ألف سهم تقاسمتها 91 صفقة.

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