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تديرها عمالة لبيعه بأسعار عالية .. "التجارة" تضبط 54 طن بصل مخزنة في فيلا سكنية

حجز الكميات لإعادة ضخها في الأسواق بأسعار عادلة للمستهلكين .. ومحاسبة المخالفين

بثت وزارة التجارة مقطع فيديو لعملية ضبط 54 طنًا من أكياس البصل المخزنة في إحدى الفيلات بمحافظة جدة وذلك بالتعاون مع أمانة جدة.

وتفصيلاً؛ باشرت الفرق الرقابية بوزارة التجارة فرع جدة وبالتعاون مع أمانة جدة بلاغًا من مواطن عن وجود تخزين لـ 54 طنًا من البصل داخل فلّة سكنية لبيعه لاحقًا بأسعار عالية، وتضبط العمالة المخالفة.

وأضافت أنه ‏تم حجز الكميات لإعادة ضخها في الأسواق بأسعار عادلة للمستهلكين، ‏وتسليم المخالفين للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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تديرها عمالة لبيعه بأسعار عالية .. "التجارة" تضبط 54 طن بصل مخزنة في فيلا سكنية
سبق

بثت وزارة التجارة مقطع فيديو لعملية ضبط 54 طنًا من أكياس البصل المخزنة في إحدى الفيلات بمحافظة جدة وذلك بالتعاون مع أمانة جدة.

وتفصيلاً؛ باشرت الفرق الرقابية بوزارة التجارة فرع جدة وبالتعاون مع أمانة جدة بلاغًا من مواطن عن وجود تخزين لـ 54 طنًا من البصل داخل فلّة سكنية لبيعه لاحقًا بأسعار عالية، وتضبط العمالة المخالفة.

وأضافت أنه ‏تم حجز الكميات لإعادة ضخها في الأسواق بأسعار عادلة للمستهلكين، ‏وتسليم المخالفين للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
01:07 AM

تديرها عمالة لبيعه بأسعار عالية .. "التجارة" تضبط 54 طن بصل مخزنة في فيلا سكنية

حجز الكميات لإعادة ضخها في الأسواق بأسعار عادلة للمستهلكين .. ومحاسبة المخالفين

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
8
5,241

بثت وزارة التجارة مقطع فيديو لعملية ضبط 54 طنًا من أكياس البصل المخزنة في إحدى الفيلات بمحافظة جدة وذلك بالتعاون مع أمانة جدة.

وتفصيلاً؛ باشرت الفرق الرقابية بوزارة التجارة فرع جدة وبالتعاون مع أمانة جدة بلاغًا من مواطن عن وجود تخزين لـ 54 طنًا من البصل داخل فلّة سكنية لبيعه لاحقًا بأسعار عالية، وتضبط العمالة المخالفة.

وأضافت أنه ‏تم حجز الكميات لإعادة ضخها في الأسواق بأسعار عادلة للمستهلكين، ‏وتسليم المخالفين للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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