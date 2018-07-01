بعد الخروج من المونديال.. "إنيستا" يعتزل اللعب الدولي

أعلن أندريس إنيستا، قائد المنتخب الإسباني اعتزاله اللعب دولياً، وذلك عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم المقامة حالياً بروسيا إثر الهزيمة أمام المنتخب الروسي.

وقال إنيستا خلال تصريحاته لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة : "لقد كانت مباراة روسيا هي الأخيرة لي مع المنتخب الإسباني، لقد انتهت هذه الفترة الرائعة، وأحياناً لا تأتي النهايات كما نشتهي".

يُذكر أن قائد نادي برشلونة السابق، أندريس إنيستا قد شارك في 131 مباراة مع المنتخب الإسباني، أحرز خلالها 13 هدفاً وحصد بطولتي كأس أمم أوروبا وكأس العالم عام 2010.



هذا وقد نجح المنتخب الروسي في تحقيق مفاجأة جديدة ببطولة كأس العالم، حيث نجح الدب الروسي في إقصاء الماتادور الإسباني من دور ثمن نهائي كأس العالم بعد التغلب عليه بركلات الترجيح 4-3 إثر نهاية جميع أشواط المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.