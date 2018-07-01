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بعد الخروج من المونديال.. "إنيستا" يعتزل اللعب الدولي

أعلن أندريس إنيستا، قائد المنتخب الإسباني اعتزاله اللعب دولياً، وذلك عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم المقامة حالياً بروسيا إثر الهزيمة أمام المنتخب الروسي.

وقال إنيستا خلال تصريحاته لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة : "لقد كانت مباراة روسيا هي الأخيرة لي مع المنتخب الإسباني، لقد انتهت هذه الفترة الرائعة، وأحياناً لا تأتي النهايات كما نشتهي".

يُذكر أن قائد نادي برشلونة السابق، أندريس إنيستا قد شارك في 131 مباراة مع المنتخب الإسباني، أحرز خلالها 13 هدفاً وحصد بطولتي كأس أمم أوروبا وكأس العالم عام 2010.


هذا وقد نجح المنتخب الروسي في تحقيق مفاجأة جديدة ببطولة كأس العالم، حيث نجح الدب الروسي في إقصاء الماتادور الإسباني من دور ثمن نهائي كأس العالم بعد التغلب عليه بركلات الترجيح 4-3 إثر نهاية جميع أشواط المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كأس العالم 2018مـ مونديال روسيا 2018 كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد الخروج من المونديال.. "إنيستا" يعتزل اللعب الدولي
سبق

أعلن أندريس إنيستا، قائد المنتخب الإسباني اعتزاله اللعب دولياً، وذلك عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم المقامة حالياً بروسيا إثر الهزيمة أمام المنتخب الروسي.

وقال إنيستا خلال تصريحاته لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة : "لقد كانت مباراة روسيا هي الأخيرة لي مع المنتخب الإسباني، لقد انتهت هذه الفترة الرائعة، وأحياناً لا تأتي النهايات كما نشتهي".

يُذكر أن قائد نادي برشلونة السابق، أندريس إنيستا قد شارك في 131 مباراة مع المنتخب الإسباني، أحرز خلالها 13 هدفاً وحصد بطولتي كأس أمم أوروبا وكأس العالم عام 2010.


هذا وقد نجح المنتخب الروسي في تحقيق مفاجأة جديدة ببطولة كأس العالم، حيث نجح الدب الروسي في إقصاء الماتادور الإسباني من دور ثمن نهائي كأس العالم بعد التغلب عليه بركلات الترجيح 4-3 إثر نهاية جميع أشواط المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
10:12 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:19 AM

بعد الخروج من المونديال.. "إنيستا" يعتزل اللعب الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,481

أعلن أندريس إنيستا، قائد المنتخب الإسباني اعتزاله اللعب دولياً، وذلك عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم المقامة حالياً بروسيا إثر الهزيمة أمام المنتخب الروسي.

وقال إنيستا خلال تصريحاته لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة : "لقد كانت مباراة روسيا هي الأخيرة لي مع المنتخب الإسباني، لقد انتهت هذه الفترة الرائعة، وأحياناً لا تأتي النهايات كما نشتهي".

يُذكر أن قائد نادي برشلونة السابق، أندريس إنيستا قد شارك في 131 مباراة مع المنتخب الإسباني، أحرز خلالها 13 هدفاً وحصد بطولتي كأس أمم أوروبا وكأس العالم عام 2010.


هذا وقد نجح المنتخب الروسي في تحقيق مفاجأة جديدة ببطولة كأس العالم، حيث نجح الدب الروسي في إقصاء الماتادور الإسباني من دور ثمن نهائي كأس العالم بعد التغلب عليه بركلات الترجيح 4-3 إثر نهاية جميع أشواط المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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