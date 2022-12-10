النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشريف: الحرب على الفساد مشروع قيادة ووطن ورؤية 2030 شاهدة

استشهد بقفزة المملكة في منظمة الشفافية الدولية .. والقادم أفضل

اعتبر عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طلال الشريف؛ رؤية 2030 لا تكتفي بالعمل على تطوير المملكة في المجالات كافة، لكنها تصبو للقضاء على الفساد.

وأضاف الشريف؛ خلال محاضرته عن الفساد الإداري ضمن فعاليات المساء الثقافي الذي أقامته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، "لكي يكون لديك استثمار مميز واقتصاد متين وصناعة حديثة تواكب اشتراطات العصر أنت مطالب أولاً بالقضاء على الفساد".

وأضاف: "رؤية المليك - حفظه الله - هي قطع دابر الفساد، مؤكداً أن في العامين ونصف العام الماضية نجح خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خلالها في قطع دابر الفساد وكل مفسد".

وأشار إلى أن رؤية ولي العهد - حفظه الله -تتخذ من شعار: "لن ينجو فاسد كائناً من كان" طريقاً للمستقبل المشرق لهذا الوطن المعطاء".

وتطرق الشريف؛ لتراجع المملكة في مؤشر الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية حيث كانت في المركز (57) واليوم أصبحت في المركز (62)، ومن المتوقع أن تشهد المملكة تحسناً كبيراً في ظل حربها المعلنة على الفساد.

وشدّد على أن ذلك يدعو إلى الارتياح الكبير داخلياً وخارجياً مما حققته المملكة خلال أعوام من تقدُّم في حربها على الفساد.

واعتبر الشريف؛ الفساد ظاهرة تعانيها جميع الدول، مستشهدا بالولايات المتحدة الأمريكية التي كانت في المركز (18) عالمياً وأصبحت اليوم في المركز (7) فما بالكم بالمجتمعات النامية؟!".

وشدّد ضيف المساء الثقافي على أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة ولا تقع عل عاتق الدولة فقط، وقال: "كل من يحمل فكراً وقلماً يجب أن يسهم في محاربة هذا السرطان المستشري في جسد الدول"، لافتاً إلى أن دول العالم الثالث كانت تمتاز بالقيم والتدين، ومع الأسف تم استيراد الفساد في ديارنا.

وتابع: "مع الأسف الدول العربية لديها الشعارات والقوانين لكنها تطبق فقط في أضيق الحدود، ولكن ما نشاهده اليوم من حكومة خادم الحرمين الشريفين أمر يدعو إلى التفاؤل من خلال عدم تميزها في حربها على الفساد".

وعرج الضيف على عدد من تعريفات الفساد التي من أهمها استغلال السلطة وإساءة استخدامها مضيفاً: "الفساد عملية مشتركة بين أكثر من طرف وتتم في معزل عن الظلام وفي معزل عن الجميع"، مؤكداً أن ضعف الوازع الديني وتلطيف بعض المفردات من أسباب تفشيه مقدما عدداً من الحلول في نهاية الفعالية التي شهدت تكريم الضيف في ختامها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشريف: الحرب على الفساد مشروع قيادة ووطن ورؤية 2030 شاهدة
سبق

اعتبر عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طلال الشريف؛ رؤية 2030 لا تكتفي بالعمل على تطوير المملكة في المجالات كافة، لكنها تصبو للقضاء على الفساد.

وأضاف الشريف؛ خلال محاضرته عن الفساد الإداري ضمن فعاليات المساء الثقافي الذي أقامته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، "لكي يكون لديك استثمار مميز واقتصاد متين وصناعة حديثة تواكب اشتراطات العصر أنت مطالب أولاً بالقضاء على الفساد".

وأضاف: "رؤية المليك - حفظه الله - هي قطع دابر الفساد، مؤكداً أن في العامين ونصف العام الماضية نجح خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خلالها في قطع دابر الفساد وكل مفسد".

وأشار إلى أن رؤية ولي العهد - حفظه الله -تتخذ من شعار: "لن ينجو فاسد كائناً من كان" طريقاً للمستقبل المشرق لهذا الوطن المعطاء".

وتطرق الشريف؛ لتراجع المملكة في مؤشر الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية حيث كانت في المركز (57) واليوم أصبحت في المركز (62)، ومن المتوقع أن تشهد المملكة تحسناً كبيراً في ظل حربها المعلنة على الفساد.

وشدّد على أن ذلك يدعو إلى الارتياح الكبير داخلياً وخارجياً مما حققته المملكة خلال أعوام من تقدُّم في حربها على الفساد.

واعتبر الشريف؛ الفساد ظاهرة تعانيها جميع الدول، مستشهدا بالولايات المتحدة الأمريكية التي كانت في المركز (18) عالمياً وأصبحت اليوم في المركز (7) فما بالكم بالمجتمعات النامية؟!".

وشدّد ضيف المساء الثقافي على أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة ولا تقع عل عاتق الدولة فقط، وقال: "كل من يحمل فكراً وقلماً يجب أن يسهم في محاربة هذا السرطان المستشري في جسد الدول"، لافتاً إلى أن دول العالم الثالث كانت تمتاز بالقيم والتدين، ومع الأسف تم استيراد الفساد في ديارنا.

وتابع: "مع الأسف الدول العربية لديها الشعارات والقوانين لكنها تطبق فقط في أضيق الحدود، ولكن ما نشاهده اليوم من حكومة خادم الحرمين الشريفين أمر يدعو إلى التفاؤل من خلال عدم تميزها في حربها على الفساد".

وعرج الضيف على عدد من تعريفات الفساد التي من أهمها استغلال السلطة وإساءة استخدامها مضيفاً: "الفساد عملية مشتركة بين أكثر من طرف وتتم في معزل عن الظلام وفي معزل عن الجميع"، مؤكداً أن ضعف الوازع الديني وتلطيف بعض المفردات من أسباب تفشيه مقدما عدداً من الحلول في نهاية الفعالية التي شهدت تكريم الضيف في ختامها.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
11:26 AM

الشريف: الحرب على الفساد مشروع قيادة ووطن ورؤية 2030 شاهدة

استشهد بقفزة المملكة في منظمة الشفافية الدولية .. والقادم أفضل

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
809

اعتبر عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طلال الشريف؛ رؤية 2030 لا تكتفي بالعمل على تطوير المملكة في المجالات كافة، لكنها تصبو للقضاء على الفساد.

وأضاف الشريف؛ خلال محاضرته عن الفساد الإداري ضمن فعاليات المساء الثقافي الذي أقامته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، "لكي يكون لديك استثمار مميز واقتصاد متين وصناعة حديثة تواكب اشتراطات العصر أنت مطالب أولاً بالقضاء على الفساد".

وأضاف: "رؤية المليك - حفظه الله - هي قطع دابر الفساد، مؤكداً أن في العامين ونصف العام الماضية نجح خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خلالها في قطع دابر الفساد وكل مفسد".

وأشار إلى أن رؤية ولي العهد - حفظه الله -تتخذ من شعار: "لن ينجو فاسد كائناً من كان" طريقاً للمستقبل المشرق لهذا الوطن المعطاء".

وتطرق الشريف؛ لتراجع المملكة في مؤشر الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية حيث كانت في المركز (57) واليوم أصبحت في المركز (62)، ومن المتوقع أن تشهد المملكة تحسناً كبيراً في ظل حربها المعلنة على الفساد.

وشدّد على أن ذلك يدعو إلى الارتياح الكبير داخلياً وخارجياً مما حققته المملكة خلال أعوام من تقدُّم في حربها على الفساد.

واعتبر الشريف؛ الفساد ظاهرة تعانيها جميع الدول، مستشهدا بالولايات المتحدة الأمريكية التي كانت في المركز (18) عالمياً وأصبحت اليوم في المركز (7) فما بالكم بالمجتمعات النامية؟!".

وشدّد ضيف المساء الثقافي على أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة ولا تقع عل عاتق الدولة فقط، وقال: "كل من يحمل فكراً وقلماً يجب أن يسهم في محاربة هذا السرطان المستشري في جسد الدول"، لافتاً إلى أن دول العالم الثالث كانت تمتاز بالقيم والتدين، ومع الأسف تم استيراد الفساد في ديارنا.

وتابع: "مع الأسف الدول العربية لديها الشعارات والقوانين لكنها تطبق فقط في أضيق الحدود، ولكن ما نشاهده اليوم من حكومة خادم الحرمين الشريفين أمر يدعو إلى التفاؤل من خلال عدم تميزها في حربها على الفساد".

وعرج الضيف على عدد من تعريفات الفساد التي من أهمها استغلال السلطة وإساءة استخدامها مضيفاً: "الفساد عملية مشتركة بين أكثر من طرف وتتم في معزل عن الظلام وفي معزل عن الجميع"، مؤكداً أن ضعف الوازع الديني وتلطيف بعض المفردات من أسباب تفشيه مقدما عدداً من الحلول في نهاية الفعالية التي شهدت تكريم الضيف في ختامها.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,034
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,329
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,684
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
61,974

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة