إيطاليا: إلزام جميع العاملين بتقديم "بطاقة مرور خضراء" تثبت الحصول على لقاح كورونا

الشخص الذي لا يحمل بطاقة المرور يُوقف عن العمل ويمنع راتبه بعد 5 أيام

تعتزم إيطاليا إلزام جميع العاملين بتقديم "بطاقة مرور خضراء" تثبت حصول صاحبها على لقاح كورونا أو على نتيجة سلبية لاختبار يكشف عن الفيروس أو تعافيه من إصابة سابقة، طبقاً لـ "بي بي سي".

وتعد هذه الإجراءات الصارمة الأولى من نوعها في أوروبا.

ويهدف الإجراء، المقرر تفعيله في 15 أكتوبر، إلى تعزيز برنامج التطعيم في بلد تضرر بشدة من الفيروس.

وتفيد الأنباء بأن الشخص الذي لا يحمل بطاقة المرور سيوقف عن العمل، وقد يوقف راتبه بعد خمسة أيام.

ويتعين بالفعل إبراز بطاقة المرور الخضراء لدخول محطات القطار الإيطالية ودور السينما والمطاعم والصالات الرياضية وحمامات السباحة.