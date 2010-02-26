وزير الداخلية يبحث مع رئيس لجنة الأمن القومي الكازاخستاني التعاون المشترك

خلال جلسة مباحثات رسمية بالرياض

بحث وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ، مع رئيس لجنة الأمن القومي بجمهورية كازاخستان الدكتور كريم ماسيموف، سبل تنسيق مسارات التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في المملكة وكازاخستان.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة الْيَوْمَ مع رئيس لجنة الأمن القومي بجمهورية كازاخستان حيث جرى خلال الجلسة مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، ومساعد رئيس أمن الدولة عبد الله بن عبد الكريم العيسى، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد بن مهنا المهنا، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية.

فيما حضره من الجانب الكازاخستاني نائب أول رئيس لجنة الأمن القومي سامات أليس، وسفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بخيت باتيرشايف، وعدد من المسؤولين.