اكتشاف جديد يفسّر سرَّ العقم لدى الرجال

تجربة على مريض يعاني انخفاض عدد الحيوانات المنوية

قالت صحيفة "ديلي ميل"، إن دراسة جديدة كشفت أن علماء في مستشفى "Brigham and Women" بالولايات المتحدة اكتشفوا متغيراً جينياً مرتبطاً بالعقم لدى الذكور، ويعد بحث العلماء التقرير الأول لهذا العائق الوراثي للعقم، ويمكن أن يفتح الباب لاختبار تشخيصي جديد وعلاجات مستحيلة في السابق.

وطبقاً للصحيفة يخمن الأطباء بأن زهاء 2000 من الجينات تشارك في إنتاج الحيوانات المنوية في الجسم.

وبدأ العلماء في بوسطن، ماساتشوستس، في كشف اللغز الوراثي، وأُحيل مريض يعاني مشكلات الخصوبة، إلى الدكتورة سامانثا شيليت؛ والدكتورة سينثيا مورتون.

ولمدة عامين، عمل فريق البحث مع المريض ودرسوا حالته، حيث عانى باستمرار العقم وانخفاض عدد الحيوانات المنوية لديه.

وأجرى العلماء تحليلاً للحمض النووي للمريض، ووجدوا أن أجزاءً منه رُتبت بشكل غير طبيعي، وتحديداً في مناطق الكروموسوم 20 و22.

ويدعم هذا المزيج الوراثي جيناً يُسمّى SYCP2؛ ما يجعله أكثر نشاطاً بمقدار 20 مرة، ما لفت انتباه العلماء حول دور الجزء هذا من الشيفرة الوراثية في التخلص من عملية إنتاج الحيوانات المنوية بأكملها، لدى المريض.

وأعادوا محاكاة نشاطه واختبروا 3 رجال آخرين، يعانون العقم طويل الأمد، ووجدوا الترتيب نفسه والنشاط غير المعتاد لـ SYCP2.

وقال الدكتور شيليت: "نادرا ما تجري متابعة إعادة ترتيب الكروموسومات المتوازنة عند الرجال المصابين بالعقم.

ويوضح هذا العمل أن إعادة ترتيب الكروموسومات قد تؤدي أيضاً إلى تعطيل أو إلغاء تنظيم الجينات المهمة في الخصوبة، وبالتالي يجب أخذها في الحسبان".