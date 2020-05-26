الزهراني: هذا ما تم اتخاذه للحد من انتشار كورونا بمسالخ أمانة جدة

أنجزت 4165 رأسًا من أغنام وإبل وأبقار خلال أيام العيد الثلاثة

بلغ عدد الذبائح بمسالخ أمانة جدة، منذ أول أيام العيد وحتى اليوم الثالث من عيد الفطر 4165 رأسًا شملت جميع الأنواع من أغنام وإبل وأبقار.

وفي هذا الإطار أوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن المسالخ التابعة لأمانة محافظة جدة اتّخذت كل الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث يتقيّد جميع العاملين بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنها استخدام المُعقمات وارتداء القفازات والاعتناء بالنظافة الشخصية لطاقم العمل، وتطبيق لائحة الكشف والفحص البيطري؛ تعزيزًا للصحة العامة، وضمانًا لسلامة المذبوحات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وبمتابعة وإشراف إدارة المسالخ وأسواق النفع العام.

وأضاف المهندس الزهراني أن أمانة محافظة جدة طبقت هذه الإجراءات الاحترازية منذ وقت مبكر لتفشي الفيروس، وحرصت على إلزام العمالة الذين يعملون بصالات الذبح في هذه المسالخ، والتي تم تجهيزها على مستوى نموذجي بارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم أيديهم قبل استلام الذبائح وتسليمها للعميل وإجراء عمليات الكشف الطبي البيطري قبل وبعد الذبح وتفعيل الكاميرات الحرارية للكشف عن العمالة ومرتادي المسالخ.

وبيّن الزهراني أن الأمانة كثّفت أعمالها لتنظيف تلك المسالخ ورشّها بالمواد المطهرة؛ من خلال فرق مدربة ومعدّة لتلك العمليات، وتعقيم وتنظيف الحاويات لضمان عدم مساهمتها في نقل العدوى، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، ولما تمثله هذه الإجراءات الاحترازية من أهمية في هذه المرحلة وفقًا لتوجيهات الجهات المختصة وتفعيل التطبيقات والمتاجر الإلكترونية لتسهيل الطلبات وسرعة تسليمها.

وأشار إلى أنه يتم تشديد الرقابة في هذه الإجراءات على جميع الأنعام الواردة إلى المسالخ، بعد حجزها والتأكد من سلامتها قبل ذبحها داخل مسالخ الأمانة، وتحت اشتراطات وقائية، إضافة إلى وضع لوحات توعوية بمدخل الصالات للتحذير من فيروس كورونا، وترك مسافات بين الأهالي لتجنب الاختلاط المباشر، وتنظيف وتطهير الحظائر على مدار ساعات العمل بمسلخ جدة الرئيس، وتنظيف وتطهير المسلخ، ورش الحظائر بالمطهرات والمواد المعقمة.