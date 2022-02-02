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"جودة الحياة" يدشن مسابقة "مجسم وطن"

لتمكين المواهب الشابة من التعبير عن الانتماء

أطلق برنامج جودة الحياة الموسم الرابع من مسابقة "مجسم وطن"، بالتعاون مع الفوزان لخدمة المجتمع، بهدف تمكين المواهب الشابة من التعبير عن الانتماء والوحدة الوطنية من خلال تصاميم عمرانية يتم تنفيذها في ميادين ودوارات وساحات عامة في ذكرى اليوم الوطني للمملكة ضمن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص بالتعاون مع القطاع الحكومي.

وتأتي المسابقة عبر مسارين؛ الأول يتعلق بالميادين والساحات العامة، والثاني بالدوارات؛ حيث تهدف المسابقة إلى تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ الثقافة الوطنية من خلال معالم جمالية برؤية عصرية تعكس ثقافتنا وقيمنا الوطنية.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة المهندس أحمد باضريس: المسابقة تهدف لأن تكون نموذجًا لتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص ضمن المسؤولية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام وأخذ زمام المبادرة للاستثمار بمجالات جودة الحياة المختلفة؛ ومنها مجال التصميم الحضري وتجميل المدن، إضافة إلى تمكين الشباب من الجنسين من استثمار قدراتهم وإبداعاتهم، وعكس تاريخ المملكة وقيم الانتماء الوطني عبر المجسمات التي يتم تنفيذها في الميادين العامة.

وتسعى الجائزة إلى خلق روح المنافسة بين المبدعين من الجنسين لتقديم تصاميمهم الإبداعية، ليكون التصميم الفائز معلمًا راسخًا يدشن في اليوم الوطني من كل عام، شاهدًا على إبداع وتميز أبناء هذا الوطن، وثمرة للشراكات المجتمعية وإسهامات القطاع الخاص.

وتأتي المسابقة لتفعيل اتفاقية تفاهم تم توقيعها بين برنامج جودة الحياة -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- وشركة الفوزان لخدمة المجتمع، بهدف الإسهام في تحقيق مستهدفات البرنامج ضمن هدفي "تحسين المشهد الحضري" و"تنمية إسهام السعودية في الثقافة والفنون" الهدفين الاستراتيجيين لرؤية المملكة 2030 المسندين إلى البرنامج.

وشارك في المسابقة منذ إطلاقها أكثر من 300 متنافس، بالشراكة مع 6 مؤسسات وشركات من القطاع الخاص ضمن مسؤولياتهم الاجتماعية، وسبق أن تم تنفيذ 4 معالم ضمن المسابقة من 2018 حتى 2021 تضمنت مجسم خريطة المملكة، ودوار البيرق، ودوار طموحنا عنان السماء، وميدان العرضة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جودة الحياة" يدشن مسابقة "مجسم وطن"
سبق

أطلق برنامج جودة الحياة الموسم الرابع من مسابقة "مجسم وطن"، بالتعاون مع الفوزان لخدمة المجتمع، بهدف تمكين المواهب الشابة من التعبير عن الانتماء والوحدة الوطنية من خلال تصاميم عمرانية يتم تنفيذها في ميادين ودوارات وساحات عامة في ذكرى اليوم الوطني للمملكة ضمن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص بالتعاون مع القطاع الحكومي.

وتأتي المسابقة عبر مسارين؛ الأول يتعلق بالميادين والساحات العامة، والثاني بالدوارات؛ حيث تهدف المسابقة إلى تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ الثقافة الوطنية من خلال معالم جمالية برؤية عصرية تعكس ثقافتنا وقيمنا الوطنية.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة المهندس أحمد باضريس: المسابقة تهدف لأن تكون نموذجًا لتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص ضمن المسؤولية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام وأخذ زمام المبادرة للاستثمار بمجالات جودة الحياة المختلفة؛ ومنها مجال التصميم الحضري وتجميل المدن، إضافة إلى تمكين الشباب من الجنسين من استثمار قدراتهم وإبداعاتهم، وعكس تاريخ المملكة وقيم الانتماء الوطني عبر المجسمات التي يتم تنفيذها في الميادين العامة.

وتسعى الجائزة إلى خلق روح المنافسة بين المبدعين من الجنسين لتقديم تصاميمهم الإبداعية، ليكون التصميم الفائز معلمًا راسخًا يدشن في اليوم الوطني من كل عام، شاهدًا على إبداع وتميز أبناء هذا الوطن، وثمرة للشراكات المجتمعية وإسهامات القطاع الخاص.

وتأتي المسابقة لتفعيل اتفاقية تفاهم تم توقيعها بين برنامج جودة الحياة -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- وشركة الفوزان لخدمة المجتمع، بهدف الإسهام في تحقيق مستهدفات البرنامج ضمن هدفي "تحسين المشهد الحضري" و"تنمية إسهام السعودية في الثقافة والفنون" الهدفين الاستراتيجيين لرؤية المملكة 2030 المسندين إلى البرنامج.

وشارك في المسابقة منذ إطلاقها أكثر من 300 متنافس، بالشراكة مع 6 مؤسسات وشركات من القطاع الخاص ضمن مسؤولياتهم الاجتماعية، وسبق أن تم تنفيذ 4 معالم ضمن المسابقة من 2018 حتى 2021 تضمنت مجسم خريطة المملكة، ودوار البيرق، ودوار طموحنا عنان السماء، وميدان العرضة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
04:58 PM

"جودة الحياة" يدشن مسابقة "مجسم وطن"

لتمكين المواهب الشابة من التعبير عن الانتماء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق برنامج جودة الحياة الموسم الرابع من مسابقة "مجسم وطن"، بالتعاون مع الفوزان لخدمة المجتمع، بهدف تمكين المواهب الشابة من التعبير عن الانتماء والوحدة الوطنية من خلال تصاميم عمرانية يتم تنفيذها في ميادين ودوارات وساحات عامة في ذكرى اليوم الوطني للمملكة ضمن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص بالتعاون مع القطاع الحكومي.

وتأتي المسابقة عبر مسارين؛ الأول يتعلق بالميادين والساحات العامة، والثاني بالدوارات؛ حيث تهدف المسابقة إلى تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ الثقافة الوطنية من خلال معالم جمالية برؤية عصرية تعكس ثقافتنا وقيمنا الوطنية.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة المهندس أحمد باضريس: المسابقة تهدف لأن تكون نموذجًا لتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص ضمن المسؤولية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام وأخذ زمام المبادرة للاستثمار بمجالات جودة الحياة المختلفة؛ ومنها مجال التصميم الحضري وتجميل المدن، إضافة إلى تمكين الشباب من الجنسين من استثمار قدراتهم وإبداعاتهم، وعكس تاريخ المملكة وقيم الانتماء الوطني عبر المجسمات التي يتم تنفيذها في الميادين العامة.

وتسعى الجائزة إلى خلق روح المنافسة بين المبدعين من الجنسين لتقديم تصاميمهم الإبداعية، ليكون التصميم الفائز معلمًا راسخًا يدشن في اليوم الوطني من كل عام، شاهدًا على إبداع وتميز أبناء هذا الوطن، وثمرة للشراكات المجتمعية وإسهامات القطاع الخاص.

وتأتي المسابقة لتفعيل اتفاقية تفاهم تم توقيعها بين برنامج جودة الحياة -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- وشركة الفوزان لخدمة المجتمع، بهدف الإسهام في تحقيق مستهدفات البرنامج ضمن هدفي "تحسين المشهد الحضري" و"تنمية إسهام السعودية في الثقافة والفنون" الهدفين الاستراتيجيين لرؤية المملكة 2030 المسندين إلى البرنامج.

وشارك في المسابقة منذ إطلاقها أكثر من 300 متنافس، بالشراكة مع 6 مؤسسات وشركات من القطاع الخاص ضمن مسؤولياتهم الاجتماعية، وسبق أن تم تنفيذ 4 معالم ضمن المسابقة من 2018 حتى 2021 تضمنت مجسم خريطة المملكة، ودوار البيرق، ودوار طموحنا عنان السماء، وميدان العرضة.

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