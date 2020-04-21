في السعودية.. الإناث الأقل إصابة بكورونا.. و73 % من المصابين غير سعوديين

"الصحة" قالت إن اكتشاف الحالات مبكرًا وعزلها يسهمان في منع انتشار الفيروس

كشفت بيانات وزارة الصحة أن الإناث ممن أُصبن بفيروس كورونا في السعودية لم تتجاوز نسبتهن 27 % من إجمالي عدد المصابين البالغ عددهم أكثر من عشرة آلاف، بينما كانت نسبة الذكور الأعلى؛ إذ سجلت 73 % من الحالات، أغلبهم من غير السعوديين.

وفي التفاصيل، قالت وزارة الصحة إن عدد الحالات المؤكدة في السعودية وصلت إلى (10484) حالة، 73 % منهم غير سعوديين، و27 % من السعوديين، و77 % من الذكور، و23 % من الإناث، وتتراوح أعمارهم بين أقل من شهرين و96 عامًا. ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (8891) حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها (88) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

ووصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (1490) حالة، بإضافة (92) حالة تعافٍ جديدة. وبلغ عدد الوفيات (103) حالات، بإضافة ست حالات وفيات جديدة، وهي لغير سعوديين: 5 حالات في مكة المكرمة، وحالة في جدة، وتتراوح أعمارهم بين 23 و79 عامًا، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت أن التزايد في الحالات المكتشفة خلال هذه الأيام جاء نتيجة للحزمة الجديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم تطبيقها، التي تهدف للسيطرة على الأزمة، وكسر حلقات انتشار الفيروس؛ إذ إن اكتشاف الحالات بشكل مبكر وعزلها ورعايتها تسهم في منع تفشي وانتشار الفيروس.