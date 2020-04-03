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"صحة الباحة" تحقِّق في شكوى التنمُّر على مريض منوَّم من ذوي الإعاقة

أكدت أنه سيتم رفع النتائج لأمير المنطقة عاجلاً

عقَّبت "صحة الباحة" على شكوى المريض التي نشرتها "سبق" بعنوان (أمير الباحة يوجِّه بتقصي الحقائق حول شكوى مريض من ذوي الإعاقة من تنمُّر التمريض)، مؤكدة أنها تعمل على نقل المريض في أسرع وقت من مستشفى الملك فهد بالباحة لمستشفى آخر؛ كون المستشفى أصبح مخصصًا لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وقال متحدث صحة الباحة ماجد الشطي لـ"سبق": "نفيدكم علمًا بأن الشؤون الصحية بالمنطقة باشرت التحقُّق من حالة المريض، ومتابعة مستوى الخدمة المقدَّمة، وسيتم الرفع لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، بالنتائج بشكل عاجل -حسب التوجيه- نظرًا لمتابعته وتوجيهاته المستمرة بكل ما يُعنى بخدمة المرضى".

وأضاف: "صحة الباحة تود أن تؤكد أن خدمة المريض وصحته أول اهتماماتها؛ ومن هذا المنطلق نعمل على نقل المريض في أسرع وقت من مستشفى الملك فهد بالباحة لمستشفى آخر؛ كون المستشفى أحد المستشفيات المخصصة وزاريًّا لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا، وقد بدأ العمل في رفع مستوى الإشغال السريري لحماية المرضى ممن يشكل وجودهم خطرًا على حياتهم، ولتحقيق أقصى الاحترازات الوقائية، إضافة إلى رفع مستوى الجاهزية للجائحة، نسأل الله أن يحمي وطننا ومجتمعنا من كل مكروه".

وكان أمير الباحة قد وجَّه بتقرير مفصل عن الحالة، وتقصي الحقائق، إضافة لتقديم الرعاية الصحية للمريض -وهو من ذوي الإعاقة في جميع أطرافه- في مستشفى الملك فهد منذ 10 سنوات.

الباحة أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود مستشفى الملك فهد بالباحة صحة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الباحة" تحقِّق في شكوى التنمُّر على مريض منوَّم من ذوي الإعاقة
سبق

عقَّبت "صحة الباحة" على شكوى المريض التي نشرتها "سبق" بعنوان (أمير الباحة يوجِّه بتقصي الحقائق حول شكوى مريض من ذوي الإعاقة من تنمُّر التمريض)، مؤكدة أنها تعمل على نقل المريض في أسرع وقت من مستشفى الملك فهد بالباحة لمستشفى آخر؛ كون المستشفى أصبح مخصصًا لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وقال متحدث صحة الباحة ماجد الشطي لـ"سبق": "نفيدكم علمًا بأن الشؤون الصحية بالمنطقة باشرت التحقُّق من حالة المريض، ومتابعة مستوى الخدمة المقدَّمة، وسيتم الرفع لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، بالنتائج بشكل عاجل -حسب التوجيه- نظرًا لمتابعته وتوجيهاته المستمرة بكل ما يُعنى بخدمة المرضى".

وأضاف: "صحة الباحة تود أن تؤكد أن خدمة المريض وصحته أول اهتماماتها؛ ومن هذا المنطلق نعمل على نقل المريض في أسرع وقت من مستشفى الملك فهد بالباحة لمستشفى آخر؛ كون المستشفى أحد المستشفيات المخصصة وزاريًّا لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا، وقد بدأ العمل في رفع مستوى الإشغال السريري لحماية المرضى ممن يشكل وجودهم خطرًا على حياتهم، ولتحقيق أقصى الاحترازات الوقائية، إضافة إلى رفع مستوى الجاهزية للجائحة، نسأل الله أن يحمي وطننا ومجتمعنا من كل مكروه".

وكان أمير الباحة قد وجَّه بتقرير مفصل عن الحالة، وتقصي الحقائق، إضافة لتقديم الرعاية الصحية للمريض -وهو من ذوي الإعاقة في جميع أطرافه- في مستشفى الملك فهد منذ 10 سنوات.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
10:51 PM

"صحة الباحة" تحقِّق في شكوى التنمُّر على مريض منوَّم من ذوي الإعاقة

أكدت أنه سيتم رفع النتائج لأمير المنطقة عاجلاً

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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عقَّبت "صحة الباحة" على شكوى المريض التي نشرتها "سبق" بعنوان (أمير الباحة يوجِّه بتقصي الحقائق حول شكوى مريض من ذوي الإعاقة من تنمُّر التمريض)، مؤكدة أنها تعمل على نقل المريض في أسرع وقت من مستشفى الملك فهد بالباحة لمستشفى آخر؛ كون المستشفى أصبح مخصصًا لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وقال متحدث صحة الباحة ماجد الشطي لـ"سبق": "نفيدكم علمًا بأن الشؤون الصحية بالمنطقة باشرت التحقُّق من حالة المريض، ومتابعة مستوى الخدمة المقدَّمة، وسيتم الرفع لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، بالنتائج بشكل عاجل -حسب التوجيه- نظرًا لمتابعته وتوجيهاته المستمرة بكل ما يُعنى بخدمة المرضى".

وأضاف: "صحة الباحة تود أن تؤكد أن خدمة المريض وصحته أول اهتماماتها؛ ومن هذا المنطلق نعمل على نقل المريض في أسرع وقت من مستشفى الملك فهد بالباحة لمستشفى آخر؛ كون المستشفى أحد المستشفيات المخصصة وزاريًّا لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا، وقد بدأ العمل في رفع مستوى الإشغال السريري لحماية المرضى ممن يشكل وجودهم خطرًا على حياتهم، ولتحقيق أقصى الاحترازات الوقائية، إضافة إلى رفع مستوى الجاهزية للجائحة، نسأل الله أن يحمي وطننا ومجتمعنا من كل مكروه".

وكان أمير الباحة قد وجَّه بتقرير مفصل عن الحالة، وتقصي الحقائق، إضافة لتقديم الرعاية الصحية للمريض -وهو من ذوي الإعاقة في جميع أطرافه- في مستشفى الملك فهد منذ 10 سنوات.

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