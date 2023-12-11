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"العمل": 727 زيارة تفتيشية على مكاتب وشركات الاستقدام

بمختلف مناطق المملكة بهدف التأكد من التزامها بالضوابط

نفّذت فرق التفتيش الميدانية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 727 زيارة تفتيشية ميدانية على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة، منذ بداية العام الحالي 2017م، وذلك للتأكد من التزامها بضوابط وقواعد الاستقدام، وتقديم خدمات العمالة واللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن الزيارات التفتيشية على مكاتب وشركات الاستقدام أسفرت عن ضبط 521 مخالفة من مخالفات اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء.

ودعا أبا الخيل؛ عملاء الوزارة ممّن لديهم شكاوى أو ملاحظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام، إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، حرصاً منها على حفظ حقوق المواطنين، وحمايتهم من التحايل أو عدم الوفاء بما تمّ الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة، أو من خلال موقع "مساند" الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية على الرابط https://www.musaned.com.sa.

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"العمل": 727 زيارة تفتيشية على مكاتب وشركات الاستقدام
سبق

نفّذت فرق التفتيش الميدانية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 727 زيارة تفتيشية ميدانية على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة، منذ بداية العام الحالي 2017م، وذلك للتأكد من التزامها بضوابط وقواعد الاستقدام، وتقديم خدمات العمالة واللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن الزيارات التفتيشية على مكاتب وشركات الاستقدام أسفرت عن ضبط 521 مخالفة من مخالفات اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء.

ودعا أبا الخيل؛ عملاء الوزارة ممّن لديهم شكاوى أو ملاحظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام، إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، حرصاً منها على حفظ حقوق المواطنين، وحمايتهم من التحايل أو عدم الوفاء بما تمّ الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة، أو من خلال موقع "مساند" الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية على الرابط https://www.musaned.com.sa.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
12:06 PM

"العمل": 727 زيارة تفتيشية على مكاتب وشركات الاستقدام

بمختلف مناطق المملكة بهدف التأكد من التزامها بالضوابط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت فرق التفتيش الميدانية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 727 زيارة تفتيشية ميدانية على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة، منذ بداية العام الحالي 2017م، وذلك للتأكد من التزامها بضوابط وقواعد الاستقدام، وتقديم خدمات العمالة واللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن الزيارات التفتيشية على مكاتب وشركات الاستقدام أسفرت عن ضبط 521 مخالفة من مخالفات اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء.

ودعا أبا الخيل؛ عملاء الوزارة ممّن لديهم شكاوى أو ملاحظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام، إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، حرصاً منها على حفظ حقوق المواطنين، وحمايتهم من التحايل أو عدم الوفاء بما تمّ الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة، أو من خلال موقع "مساند" الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية على الرابط https://www.musaned.com.sa.

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