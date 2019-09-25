النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رعب حفل موسيقي.. شاهد الصراخ والتدافع بعد مزاعم إطلاق رصاص

أصبح هاجسًا مرعبًا للأمريكيين

انطلق الصراخ المرعب في أحد قاعات الموسيقى بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمسك المئات من جمهور الحاضرين ببعضهم وهم يجرون بسرعة رهيبة ويتساقط بعضهم فوق الأرض ويدهسه آخرون، كان الجميع يتدافعون يبحثون عن بوابات الخروج؛ بينما أصوات تردد عبارة واحدة "إطلاق رصاص".

ويكشف شريط فيديو بثته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كيف أصبح إطلاق النار عشوائيًّا، هاجسًا مرعبًا للأمريكيين في كل مكان؛ خاصة مع توالي هذا النوع من الحوادث؛ وهو ما حدث مساء الأحد الماضي، في قاعة فيلمور الموسيقية بمدينة سان فرانسيسكو، في ولاية كاليفورنيا.

كان آلاف المتفرجين في انتظار بدء الحفل الموسيقي لمغني الراب ليل دورك، وفجأة صرخ البعض بالعبارة الأشد رعبًا "إطلاق رصاص"، وبعدها انطلق الجميع يهرولون لا يلوون على شيء، يمسك البعض بأيدي آخرين، ويسقط البعض على الأرض ويسقط فوقهم آخرون، في مشهد ربما أكثر رعبًا من إطلاق الرصاص.

وتقول الصحيفة: لم يظهر صوت إطلاق الرصاص في شريط الفيديو؛ لكن الشخص الذي الْتقط الفيديو كان يقول إنه سمع صوت إطلاق النار داخل قاعة الموسيقى.

وتضيف الصحيفة: رغم تلك المزاعم، لم يتم الإبلاغ رسميًّا عن إطلاق نار، ولم تسجل أية إصابات، وعاد الجمهور إلى داخل المسرح.

الرئيسية/ محطات

اعلان
رعب حفل موسيقي.. شاهد الصراخ والتدافع بعد مزاعم إطلاق رصاص
سبق

انطلق الصراخ المرعب في أحد قاعات الموسيقى بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمسك المئات من جمهور الحاضرين ببعضهم وهم يجرون بسرعة رهيبة ويتساقط بعضهم فوق الأرض ويدهسه آخرون، كان الجميع يتدافعون يبحثون عن بوابات الخروج؛ بينما أصوات تردد عبارة واحدة "إطلاق رصاص".

ويكشف شريط فيديو بثته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كيف أصبح إطلاق النار عشوائيًّا، هاجسًا مرعبًا للأمريكيين في كل مكان؛ خاصة مع توالي هذا النوع من الحوادث؛ وهو ما حدث مساء الأحد الماضي، في قاعة فيلمور الموسيقية بمدينة سان فرانسيسكو، في ولاية كاليفورنيا.

كان آلاف المتفرجين في انتظار بدء الحفل الموسيقي لمغني الراب ليل دورك، وفجأة صرخ البعض بالعبارة الأشد رعبًا "إطلاق رصاص"، وبعدها انطلق الجميع يهرولون لا يلوون على شيء، يمسك البعض بأيدي آخرين، ويسقط البعض على الأرض ويسقط فوقهم آخرون، في مشهد ربما أكثر رعبًا من إطلاق الرصاص.

وتقول الصحيفة: لم يظهر صوت إطلاق الرصاص في شريط الفيديو؛ لكن الشخص الذي الْتقط الفيديو كان يقول إنه سمع صوت إطلاق النار داخل قاعة الموسيقى.

وتضيف الصحيفة: رغم تلك المزاعم، لم يتم الإبلاغ رسميًّا عن إطلاق نار، ولم تسجل أية إصابات، وعاد الجمهور إلى داخل المسرح.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
10:42 AM

رعب حفل موسيقي.. شاهد الصراخ والتدافع بعد مزاعم إطلاق رصاص

أصبح هاجسًا مرعبًا للأمريكيين

A A A
أيمن حسن - الرياض
9
15,029

انطلق الصراخ المرعب في أحد قاعات الموسيقى بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمسك المئات من جمهور الحاضرين ببعضهم وهم يجرون بسرعة رهيبة ويتساقط بعضهم فوق الأرض ويدهسه آخرون، كان الجميع يتدافعون يبحثون عن بوابات الخروج؛ بينما أصوات تردد عبارة واحدة "إطلاق رصاص".

ويكشف شريط فيديو بثته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كيف أصبح إطلاق النار عشوائيًّا، هاجسًا مرعبًا للأمريكيين في كل مكان؛ خاصة مع توالي هذا النوع من الحوادث؛ وهو ما حدث مساء الأحد الماضي، في قاعة فيلمور الموسيقية بمدينة سان فرانسيسكو، في ولاية كاليفورنيا.

كان آلاف المتفرجين في انتظار بدء الحفل الموسيقي لمغني الراب ليل دورك، وفجأة صرخ البعض بالعبارة الأشد رعبًا "إطلاق رصاص"، وبعدها انطلق الجميع يهرولون لا يلوون على شيء، يمسك البعض بأيدي آخرين، ويسقط البعض على الأرض ويسقط فوقهم آخرون، في مشهد ربما أكثر رعبًا من إطلاق الرصاص.

وتقول الصحيفة: لم يظهر صوت إطلاق الرصاص في شريط الفيديو؛ لكن الشخص الذي الْتقط الفيديو كان يقول إنه سمع صوت إطلاق النار داخل قاعة الموسيقى.

وتضيف الصحيفة: رغم تلك المزاعم، لم يتم الإبلاغ رسميًّا عن إطلاق نار، ولم تسجل أية إصابات، وعاد الجمهور إلى داخل المسرح.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,010
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,130
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,130
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,705

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة