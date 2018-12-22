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ميدان فروسية حائل ينظم حفل سباقه الثامن لموسم سباقات العام الحالي

المدير العام وعضو مجلس الإدارة العمار وذوو الفقيد يسلمون الكأس والجوائز للفائزين

أقام ميدان فروسية حائل حفل سباقه الثامن لموسم سباقات العام الحالي، في 6 أشواط خُصص الأول للدرجة المبتدئة، والثاني مفتوح الدرجات 2018م، فيما خصص الثالث مفتوح الدرجات، أما الرابع فخصص من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وجاء الخامس مفتوح الدرجات 2019م والشوط السادس مفتوح الدرجات أفراس.

‏وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة، بندر التبيناوي، أن حفل السباق جرى على مسافة 1400 متر، إذ حققت الفرس "فيا" في الشوط الأول المركز الأول للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي، والخيال نواف الفيروز.

‏وحقق الشوط الثاني الجواد «شوكان»، للمالك فهد محمد التميمي، والمدرب حمود محمد البقعاوي، والمدرب عبدالعزيز الموسى، فيما انتزع صدارة الشوط الثالث «الهذب» للمالك ماجد صلال العكيرش، والمدرب محمد عويد الشمري بالخيال محمد الفهيد.

‏وخطف الجواد «ثويني» للمالك محمد فهد التميمي، والمدرب عبدالله فهد التميمي، والخيال إياد الطريسي، المركز الأول في الشوط الرابع.

‏فيما فازت بكأس الشوط الخامس الفرس «شقراء حائل»، للمالك أسطبل الحمدانيات، والمدرب سالم سليمان الفهد، والخيال البراء المحيميدي.

‏وفازت الفرس «سحاب وسديم» في الشوط السادس للمالك والمدرب شالح مطني الشمري، بالخيال عبدالعزيز الصائغ.

فيما شهد حفل السباق حضور عضوي مجلس إدارة ميدان الفروسية: نايف بن عبدالكريم الجميل وسعود بن منصور العمار، والاحتفاء بفوزهما مؤخراً في انتخابات الغرفة التجارية بالمنطقة.

كما تم استقبال وفد من نزلاء دار المسنين في حائل في زيارة لميدان فروسية حائل ومشاهدة حفل السباق السادس.

‏وفي نهاية الحفل سلم مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة، بندر بن حسن التبيناوي، وعضو مجلس الإدارة سعود بن منصور العمار، وذوو الفقيد، الكأس والجوائز للفائزين.

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ميدان فروسية حائل ينظم حفل سباقه الثامن لموسم سباقات العام الحالي
سبق

أقام ميدان فروسية حائل حفل سباقه الثامن لموسم سباقات العام الحالي، في 6 أشواط خُصص الأول للدرجة المبتدئة، والثاني مفتوح الدرجات 2018م، فيما خصص الثالث مفتوح الدرجات، أما الرابع فخصص من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وجاء الخامس مفتوح الدرجات 2019م والشوط السادس مفتوح الدرجات أفراس.

‏وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة، بندر التبيناوي، أن حفل السباق جرى على مسافة 1400 متر، إذ حققت الفرس "فيا" في الشوط الأول المركز الأول للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي، والخيال نواف الفيروز.

‏وحقق الشوط الثاني الجواد «شوكان»، للمالك فهد محمد التميمي، والمدرب حمود محمد البقعاوي، والمدرب عبدالعزيز الموسى، فيما انتزع صدارة الشوط الثالث «الهذب» للمالك ماجد صلال العكيرش، والمدرب محمد عويد الشمري بالخيال محمد الفهيد.

‏وخطف الجواد «ثويني» للمالك محمد فهد التميمي، والمدرب عبدالله فهد التميمي، والخيال إياد الطريسي، المركز الأول في الشوط الرابع.

‏فيما فازت بكأس الشوط الخامس الفرس «شقراء حائل»، للمالك أسطبل الحمدانيات، والمدرب سالم سليمان الفهد، والخيال البراء المحيميدي.

‏وفازت الفرس «سحاب وسديم» في الشوط السادس للمالك والمدرب شالح مطني الشمري، بالخيال عبدالعزيز الصائغ.

فيما شهد حفل السباق حضور عضوي مجلس إدارة ميدان الفروسية: نايف بن عبدالكريم الجميل وسعود بن منصور العمار، والاحتفاء بفوزهما مؤخراً في انتخابات الغرفة التجارية بالمنطقة.

كما تم استقبال وفد من نزلاء دار المسنين في حائل في زيارة لميدان فروسية حائل ومشاهدة حفل السباق السادس.

‏وفي نهاية الحفل سلم مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة، بندر بن حسن التبيناوي، وعضو مجلس الإدارة سعود بن منصور العمار، وذوو الفقيد، الكأس والجوائز للفائزين.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
07:28 PM

ميدان فروسية حائل ينظم حفل سباقه الثامن لموسم سباقات العام الحالي

المدير العام وعضو مجلس الإدارة العمار وذوو الفقيد يسلمون الكأس والجوائز للفائزين

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منصور الشلاقي - الرياض
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أقام ميدان فروسية حائل حفل سباقه الثامن لموسم سباقات العام الحالي، في 6 أشواط خُصص الأول للدرجة المبتدئة، والثاني مفتوح الدرجات 2018م، فيما خصص الثالث مفتوح الدرجات، أما الرابع فخصص من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وجاء الخامس مفتوح الدرجات 2019م والشوط السادس مفتوح الدرجات أفراس.

‏وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة، بندر التبيناوي، أن حفل السباق جرى على مسافة 1400 متر، إذ حققت الفرس "فيا" في الشوط الأول المركز الأول للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي، والخيال نواف الفيروز.

‏وحقق الشوط الثاني الجواد «شوكان»، للمالك فهد محمد التميمي، والمدرب حمود محمد البقعاوي، والمدرب عبدالعزيز الموسى، فيما انتزع صدارة الشوط الثالث «الهذب» للمالك ماجد صلال العكيرش، والمدرب محمد عويد الشمري بالخيال محمد الفهيد.

‏وخطف الجواد «ثويني» للمالك محمد فهد التميمي، والمدرب عبدالله فهد التميمي، والخيال إياد الطريسي، المركز الأول في الشوط الرابع.

‏فيما فازت بكأس الشوط الخامس الفرس «شقراء حائل»، للمالك أسطبل الحمدانيات، والمدرب سالم سليمان الفهد، والخيال البراء المحيميدي.

‏وفازت الفرس «سحاب وسديم» في الشوط السادس للمالك والمدرب شالح مطني الشمري، بالخيال عبدالعزيز الصائغ.

فيما شهد حفل السباق حضور عضوي مجلس إدارة ميدان الفروسية: نايف بن عبدالكريم الجميل وسعود بن منصور العمار، والاحتفاء بفوزهما مؤخراً في انتخابات الغرفة التجارية بالمنطقة.

كما تم استقبال وفد من نزلاء دار المسنين في حائل في زيارة لميدان فروسية حائل ومشاهدة حفل السباق السادس.

‏وفي نهاية الحفل سلم مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة، بندر بن حسن التبيناوي، وعضو مجلس الإدارة سعود بن منصور العمار، وذوو الفقيد، الكأس والجوائز للفائزين.

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