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هيئة تطوير المدينة تنظّم ورشة "المدن الذكية" بمشاركة مجموعة مختصين

استضافت هيئة تطوير المدينة المنورة، صباح أمس الأول الاثنين، ورشة عمل متخصصة بعنوان "المدن الذكية"؛ وذلك بمركز الأعمال في الهيئة، وبمشاركة عدد من المتخصصين في مجال التصميم والهندسة وإدارة المشاريع والاستشارات الهندسية في عدد من القطاعات الحكومية والخاصة في المدينة المنورة.

واستعرضت الورشة التي شملت 4 جلسات متخصصة، تقديمَ الاستشارات الفنية والتصاميم الهندسية؛ باتباع أفضل الحلول الهندسية والتصاميم المتكاملة في عمليات النقل، وتصاميم المباني والأماكن العامة والبيئة والطاقة، وتصاميم البنى التحتية؛ استعرضت مجموعةً من الأفكار والرؤى والأهداف العامة الداعمة لخطة هيئة تطوير المدينة المنورة في تطبيق برنامج أنسنة المدينة.

وخلصت الورشة التي حظيت بإقبال المتخصصين، إلى الخروج بعدد من التوصيات تَضَمّنت المساهمة في رفع زيادة الوعي المجتمعي لبرنامج "أنسنة المدينة المنورة"، وضرورة استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة لوضع تصورات نهائية للمشاريع التجريبية في المدينة المنورة، إلى جانب دراسة التحديات التي تواجه مجموعة من المشروعات المزمع تنفيذها في المدينة المنورة، والتي من بينها مشاريع النقل العام، وتحديث أنظمة المراقبة الأمنية في المواقع المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والمواقع المستهدفة؛ من خلال مجموعة من البرامج المتطورة، بالإضافة إلى تسخير التقنية في زيادة فعالية إدارة الأصول والمساهمة في تخفيض التكاليف التشغيلية.

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هيئة تطوير المدينة تنظّم ورشة "المدن الذكية" بمشاركة مجموعة مختصين
سبق

استضافت هيئة تطوير المدينة المنورة، صباح أمس الأول الاثنين، ورشة عمل متخصصة بعنوان "المدن الذكية"؛ وذلك بمركز الأعمال في الهيئة، وبمشاركة عدد من المتخصصين في مجال التصميم والهندسة وإدارة المشاريع والاستشارات الهندسية في عدد من القطاعات الحكومية والخاصة في المدينة المنورة.

واستعرضت الورشة التي شملت 4 جلسات متخصصة، تقديمَ الاستشارات الفنية والتصاميم الهندسية؛ باتباع أفضل الحلول الهندسية والتصاميم المتكاملة في عمليات النقل، وتصاميم المباني والأماكن العامة والبيئة والطاقة، وتصاميم البنى التحتية؛ استعرضت مجموعةً من الأفكار والرؤى والأهداف العامة الداعمة لخطة هيئة تطوير المدينة المنورة في تطبيق برنامج أنسنة المدينة.

وخلصت الورشة التي حظيت بإقبال المتخصصين، إلى الخروج بعدد من التوصيات تَضَمّنت المساهمة في رفع زيادة الوعي المجتمعي لبرنامج "أنسنة المدينة المنورة"، وضرورة استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة لوضع تصورات نهائية للمشاريع التجريبية في المدينة المنورة، إلى جانب دراسة التحديات التي تواجه مجموعة من المشروعات المزمع تنفيذها في المدينة المنورة، والتي من بينها مشاريع النقل العام، وتحديث أنظمة المراقبة الأمنية في المواقع المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والمواقع المستهدفة؛ من خلال مجموعة من البرامج المتطورة، بالإضافة إلى تسخير التقنية في زيادة فعالية إدارة الأصول والمساهمة في تخفيض التكاليف التشغيلية.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
01:46 PM

هيئة تطوير المدينة تنظّم ورشة "المدن الذكية" بمشاركة مجموعة مختصين

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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استضافت هيئة تطوير المدينة المنورة، صباح أمس الأول الاثنين، ورشة عمل متخصصة بعنوان "المدن الذكية"؛ وذلك بمركز الأعمال في الهيئة، وبمشاركة عدد من المتخصصين في مجال التصميم والهندسة وإدارة المشاريع والاستشارات الهندسية في عدد من القطاعات الحكومية والخاصة في المدينة المنورة.

واستعرضت الورشة التي شملت 4 جلسات متخصصة، تقديمَ الاستشارات الفنية والتصاميم الهندسية؛ باتباع أفضل الحلول الهندسية والتصاميم المتكاملة في عمليات النقل، وتصاميم المباني والأماكن العامة والبيئة والطاقة، وتصاميم البنى التحتية؛ استعرضت مجموعةً من الأفكار والرؤى والأهداف العامة الداعمة لخطة هيئة تطوير المدينة المنورة في تطبيق برنامج أنسنة المدينة.

وخلصت الورشة التي حظيت بإقبال المتخصصين، إلى الخروج بعدد من التوصيات تَضَمّنت المساهمة في رفع زيادة الوعي المجتمعي لبرنامج "أنسنة المدينة المنورة"، وضرورة استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة لوضع تصورات نهائية للمشاريع التجريبية في المدينة المنورة، إلى جانب دراسة التحديات التي تواجه مجموعة من المشروعات المزمع تنفيذها في المدينة المنورة، والتي من بينها مشاريع النقل العام، وتحديث أنظمة المراقبة الأمنية في المواقع المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والمواقع المستهدفة؛ من خلال مجموعة من البرامج المتطورة، بالإضافة إلى تسخير التقنية في زيادة فعالية إدارة الأصول والمساهمة في تخفيض التكاليف التشغيلية.

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