النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

أن يخرج مصاب من مشفاه بعد أيام عدة سليمًا معافى فمعناه أن هناك أملاً بتوافُر علاج لكوفيد ١٩. وهذا بحد ذاته مصدر طمأنينة وتفاؤل بدنو انقشاع هذه الغمة؛ فهناك ضوء في آخر النفق..

ثمن الحرية غير صعب، بل في متناول الجميع لمن أراد جلب الخير لنفسه ولأسرته.. فالرسائل الاحترازية القوية من أهل التخصص ينبغي أخذها على محمل الجد.

"قعدة البيت" اختبار مثير.. وتجربة إثرائية لإدارة الذات؛ يشرع فيها التباعد الاجتماعي، والتواصل الافتراضي.. كما لا يباح فيها التبذير وتخزين الأطعمة.. فمن وهبنا الحياة لا يعجزه الرزق.

نِعَم جمَّة، وهبنا المولى إياها لجعل وحدتنا تواصلاً، وفراغنا مثمرًا..

لقد أتاحت التقنية الحديثة لنا الترفيه، والعمل، كذلك البيع والشراء.. ولعل منصات التداول والمزادات عن بُعد ملاذ آمن للتجار والمستثمرين.

التعليم عن بُعد استحال نظامًا مفروضًا على الأكاديميين بعد أن كان من الأفعال القميئة لدى المؤسسات التعليمية الرسمية؛ فهو الآخر منحة لطلاب العلم لمواصلة دراساتهم بنجاح، والحصول على درجات علمية معتمدة، مع بعض التحسينات.

بعض الفئات المهنية المتضررة من الحظر الجزئي والكلي لا مصدر لرزقهم سوى الطريق والسوق. وهؤلاء -بطبيعة الحال- تحت رعاية الدولة التي تكفلت بتعويضهم مباشرة، أو من خلال برامج الدعم الحكومي.

أي دولة في العالم تستطيع توفير مليون سرير طبي وملايين غرف الإيواء؟ وإن أخرجوا جميع المرضى وسكان الفنادق والشقق من مضاجعهم فلن تستطيع تلبية الطلب لعزل ومعالجة الحالات المصابة بالكوفيد، لكن التزامنا بتعليمات الجهات المختصة سوف يدعم الكادر الطبي للقيام بواجبهم في رعاية مرضانا بأريحية وكفاءة، كما يضمن للمصاب رعاية طبية مناسبة. كلنا في مركب النجاة.. فلا نسمح لراكب (أخرق) بأن يُحدث فيه خرقًا ليغرق بمَن عليه.. على المتجاوزين الاطلاع على تجربة مرضى الرعاية المنزلية والمسنين؛ فهم الوحيدون الذين يستطيعون التعبير عن تجربتهم.. فكن ضيفًا خفيفًا على بيتك لتخرج بعد المحنة منه إلى عالمك الجميل بأوفر صحة.

الله -عز وجل- قد يسَّر لنا الحياة فلا نحرم أنفسنا وأحبابنا لذَّتها بسبب نزوة عابرة، أو سلوك طائش.

"قعدة البيت" رحلة لطيفة.. وبروفة للمتقاعد.. كما هي منحة لـ"البيتوتيين".. فضلاً عن أنها امتحان حقيقي لمهارتنا في إدارة بيوتنا في زمن الأزمات، ولكن إياك وتجاوز صلاحيات الزوجة، أو التفكير في منازعتها السلطة في مملكتها!

عبدالغني الشيخ

الرئيسية/ المملكة

اعلان
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر
سبق

أن يخرج مصاب من مشفاه بعد أيام عدة سليمًا معافى فمعناه أن هناك أملاً بتوافُر علاج لكوفيد ١٩. وهذا بحد ذاته مصدر طمأنينة وتفاؤل بدنو انقشاع هذه الغمة؛ فهناك ضوء في آخر النفق..

ثمن الحرية غير صعب، بل في متناول الجميع لمن أراد جلب الخير لنفسه ولأسرته.. فالرسائل الاحترازية القوية من أهل التخصص ينبغي أخذها على محمل الجد.

"قعدة البيت" اختبار مثير.. وتجربة إثرائية لإدارة الذات؛ يشرع فيها التباعد الاجتماعي، والتواصل الافتراضي.. كما لا يباح فيها التبذير وتخزين الأطعمة.. فمن وهبنا الحياة لا يعجزه الرزق.

نِعَم جمَّة، وهبنا المولى إياها لجعل وحدتنا تواصلاً، وفراغنا مثمرًا..

لقد أتاحت التقنية الحديثة لنا الترفيه، والعمل، كذلك البيع والشراء.. ولعل منصات التداول والمزادات عن بُعد ملاذ آمن للتجار والمستثمرين.

التعليم عن بُعد استحال نظامًا مفروضًا على الأكاديميين بعد أن كان من الأفعال القميئة لدى المؤسسات التعليمية الرسمية؛ فهو الآخر منحة لطلاب العلم لمواصلة دراساتهم بنجاح، والحصول على درجات علمية معتمدة، مع بعض التحسينات.

بعض الفئات المهنية المتضررة من الحظر الجزئي والكلي لا مصدر لرزقهم سوى الطريق والسوق. وهؤلاء -بطبيعة الحال- تحت رعاية الدولة التي تكفلت بتعويضهم مباشرة، أو من خلال برامج الدعم الحكومي.

أي دولة في العالم تستطيع توفير مليون سرير طبي وملايين غرف الإيواء؟ وإن أخرجوا جميع المرضى وسكان الفنادق والشقق من مضاجعهم فلن تستطيع تلبية الطلب لعزل ومعالجة الحالات المصابة بالكوفيد، لكن التزامنا بتعليمات الجهات المختصة سوف يدعم الكادر الطبي للقيام بواجبهم في رعاية مرضانا بأريحية وكفاءة، كما يضمن للمصاب رعاية طبية مناسبة. كلنا في مركب النجاة.. فلا نسمح لراكب (أخرق) بأن يُحدث فيه خرقًا ليغرق بمَن عليه.. على المتجاوزين الاطلاع على تجربة مرضى الرعاية المنزلية والمسنين؛ فهم الوحيدون الذين يستطيعون التعبير عن تجربتهم.. فكن ضيفًا خفيفًا على بيتك لتخرج بعد المحنة منه إلى عالمك الجميل بأوفر صحة.

الله -عز وجل- قد يسَّر لنا الحياة فلا نحرم أنفسنا وأحبابنا لذَّتها بسبب نزوة عابرة، أو سلوك طائش.

"قعدة البيت" رحلة لطيفة.. وبروفة للمتقاعد.. كما هي منحة لـ"البيتوتيين".. فضلاً عن أنها امتحان حقيقي لمهارتنا في إدارة بيوتنا في زمن الأزمات، ولكن إياك وتجاوز صلاحيات الزوجة، أو التفكير في منازعتها السلطة في مملكتها!

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
12:20 AM
اخر تعديل
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
03:29 AM

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ - الرياض
A A A
0
1,323

أن يخرج مصاب من مشفاه بعد أيام عدة سليمًا معافى فمعناه أن هناك أملاً بتوافُر علاج لكوفيد ١٩. وهذا بحد ذاته مصدر طمأنينة وتفاؤل بدنو انقشاع هذه الغمة؛ فهناك ضوء في آخر النفق..

ثمن الحرية غير صعب، بل في متناول الجميع لمن أراد جلب الخير لنفسه ولأسرته.. فالرسائل الاحترازية القوية من أهل التخصص ينبغي أخذها على محمل الجد.

"قعدة البيت" اختبار مثير.. وتجربة إثرائية لإدارة الذات؛ يشرع فيها التباعد الاجتماعي، والتواصل الافتراضي.. كما لا يباح فيها التبذير وتخزين الأطعمة.. فمن وهبنا الحياة لا يعجزه الرزق.

نِعَم جمَّة، وهبنا المولى إياها لجعل وحدتنا تواصلاً، وفراغنا مثمرًا..

لقد أتاحت التقنية الحديثة لنا الترفيه، والعمل، كذلك البيع والشراء.. ولعل منصات التداول والمزادات عن بُعد ملاذ آمن للتجار والمستثمرين.

التعليم عن بُعد استحال نظامًا مفروضًا على الأكاديميين بعد أن كان من الأفعال القميئة لدى المؤسسات التعليمية الرسمية؛ فهو الآخر منحة لطلاب العلم لمواصلة دراساتهم بنجاح، والحصول على درجات علمية معتمدة، مع بعض التحسينات.

بعض الفئات المهنية المتضررة من الحظر الجزئي والكلي لا مصدر لرزقهم سوى الطريق والسوق. وهؤلاء -بطبيعة الحال- تحت رعاية الدولة التي تكفلت بتعويضهم مباشرة، أو من خلال برامج الدعم الحكومي.

أي دولة في العالم تستطيع توفير مليون سرير طبي وملايين غرف الإيواء؟ وإن أخرجوا جميع المرضى وسكان الفنادق والشقق من مضاجعهم فلن تستطيع تلبية الطلب لعزل ومعالجة الحالات المصابة بالكوفيد، لكن التزامنا بتعليمات الجهات المختصة سوف يدعم الكادر الطبي للقيام بواجبهم في رعاية مرضانا بأريحية وكفاءة، كما يضمن للمصاب رعاية طبية مناسبة. كلنا في مركب النجاة.. فلا نسمح لراكب (أخرق) بأن يُحدث فيه خرقًا ليغرق بمَن عليه.. على المتجاوزين الاطلاع على تجربة مرضى الرعاية المنزلية والمسنين؛ فهم الوحيدون الذين يستطيعون التعبير عن تجربتهم.. فكن ضيفًا خفيفًا على بيتك لتخرج بعد المحنة منه إلى عالمك الجميل بأوفر صحة.

الله -عز وجل- قد يسَّر لنا الحياة فلا نحرم أنفسنا وأحبابنا لذَّتها بسبب نزوة عابرة، أو سلوك طائش.

"قعدة البيت" رحلة لطيفة.. وبروفة للمتقاعد.. كما هي منحة لـ"البيتوتيين".. فضلاً عن أنها امتحان حقيقي لمهارتنا في إدارة بيوتنا في زمن الأزمات، ولكن إياك وتجاوز صلاحيات الزوجة، أو التفكير في منازعتها السلطة في مملكتها!

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,979
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,063
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,726
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,015

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة